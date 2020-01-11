В Китае умер первый человек, заразившийся неизвестным вирусом

Пока непонятно, стал ли вирус причиной смерти мужчины. Врачи утверждают, что проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Кроме того, у покойного были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.