В Китае 9 января от пневмонии умер 61-летний мужчина в городе Ухань. Предполагается, что он стал жертвой неизвестного вируса, пишет РБК.
В Китае умер первый человек, заразившийся неизвестным вирусом
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Фото: Shutterstock
Пока непонятно, стал ли вирус причиной смерти мужчины. Врачи утверждают, что проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Кроме того, у покойного были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.
Добавим, что вспышка неизвестного вируса произошла в Китае в декабре. Всего болезнь была зафиксирована у 41 человека, семеро из которых пребывают в тяжелом состоянии. Большинство из заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.
У контактировавших с больными, а именно у 739 человек, не нашли симптомы заражения. После 3 января новых случаев заражения не обнаружено.
В Роспотребнадзоре сообщили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые его анализируют в настоящий момент. Более того, не зафиксировано ни одного случая передачи заболевания от человека к человеку.
Всемирная организация здравоохранения пока что не считает нужным ограничить международные поездки и торговлю. Однако Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей.
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