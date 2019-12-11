Tinder-эффект и стереотипы о романтической любви: что заставляет нас испытывать неудовлетворенность в отношениях

В поисках единственного

Если бы я писал эту книгу лет десять назад, я бы обсуждал, как найти спутника жизни на работе, в супермаркете,в баре или с помощью друзей. Но сегодня все изменилось.Через приложения для знакомств в смартфонах мы можем назначить хоть сотню свиданий, не выходя из дома. Эволюционный биолог и исследователь сексуальности Джастин Гарсиа предположил, что в гетеросексуальном спаривании за последние 4 млн лет произошли два главных изменения.

Первое, как он полагает, случилось во время аграрной революции, когда люди стали селиться в одном месте и появился брак как социальный контракт. А второе изменение, по мнению Гарсиа, совершается на наших глазах. Развитие интернета привело к радикальному сдвигу в осуществлении знакомств и брачных практиках.

На первый взгляд, наличие столь большого количества потенциальных партнеров выглядит обнадеживающе, но реальность часто разочаровывает. С одной стороны, социальные сети усиливают наш страх пропустить достойную кандидатуру. При таком огромном выборе нам сложно остановиться на ком-то одном, и появляется чувство, что мы не используем все возможности. Знакомства стали похожи на шопинг. Мы просматриваем анкеты людей на экране компьютера точно так же, как каталог обуви в интернет-магазине, выбираем понравившихся и складываем в корзину знакомств. Но все время всплывают новые лица, у этих новеньких лучше волосы, более упругое тело и сексуальные хобби. Прежние кандидатуры, лежащие в нашей корзине, теряют привлекательность.