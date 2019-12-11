Tinder-эффект и стереотипы о романтической любви: что заставляет нас испытывать неудовлетворенность в отношениях
В поисках единственного
Если бы я писал эту книгу лет десять назад, я бы обсуждал, как найти спутника жизни на работе, в супермаркете,в баре или с помощью друзей. Но сегодня все изменилось.Через приложения для знакомств в смартфонах мы можем назначить хоть сотню свиданий, не выходя из дома. Эволюционный биолог и исследователь сексуальности Джастин Гарсиа предположил, что в гетеросексуальном спаривании за последние 4 млн лет произошли два главных изменения.
Первое, как он полагает, случилось во время аграрной революции, когда люди стали селиться в одном месте и появился брак как социальный контракт. А второе изменение, по мнению Гарсиа, совершается на наших глазах. Развитие интернета привело к радикальному сдвигу в осуществлении знакомств и брачных практиках.
На первый взгляд, наличие столь большого количества потенциальных партнеров выглядит обнадеживающе, но реальность часто разочаровывает. С одной стороны, социальные сети усиливают наш страх пропустить достойную кандидатуру. При таком огромном выборе нам сложно остановиться на ком-то одном, и появляется чувство, что мы не используем все возможности. Знакомства стали похожи на шопинг. Мы просматриваем анкеты людей на экране компьютера точно так же, как каталог обуви в интернет-магазине, выбираем понравившихся и складываем в корзину знакомств. Но все время всплывают новые лица, у этих новеньких лучше волосы, более упругое тело и сексуальные хобби. Прежние кандидатуры, лежащие в нашей корзине, теряют привлекательность.
В то время как многие экономисты продолжают поклоняться божеству выбора, психологи предупреждают об издержках слишком широкого выбора. Это очень аккуратно сформулировал Барри Шварц, говоря о «парадоксе выбора». Согласно этой концепции, большой выбор заставляет нас чувствовать себя хуже, потому что мы мучаемся из-за обилия вариантов как до, так и после принятия решения. И одно из последствий большого выбора знакомств (как и при любом другом решении) заключается в том, что любой выбор может ощущаться как ошибочный в сравнении со множеством других возможностей. А когда дело доходит до любви, ставки оказываются невероятно высоки. Вы надеетесь в какой-то момент успокоиться, но этот момент может не наступить.
Более того, обширный выбор может оказаться вредным для нашего счастья. В исследовании, не связанном с романтическими отношениями, студентам Гарвардского университета в рамках курса фотографии раздали 12 снимков и попросили выбрать два лучших. Один из выбранных снимков им позволили оставить себе и сказали, что они могут войти в одну из двух групп: в первой выбор можно будет изменить, а во второй он будет окончательным. Две трети студентов выбрали войти в первую группу, но результаты показали, что члены второй группы со своим необратимым выбором чувствовали себя счастливее.
А где же оказываются при изобилии вариантов выбора те, кто ищет любовь? Застенчивым и неуклюжим личностям, занятым городским жителям или одиноким родителям, у которых нет времени зависать в барах и ночных клубах, знакомство через интернет дает шанс на встречу в реальной жизни, которая иначе бы не состоялась. Приложения для знакомств позволяют людям настраивать фильтр предпочтений, что было невозможно раньше. Пользователь может отсортировывать кандидатуры по возрасту, профессии, намерению завести детей. И еще один положительный момент: исследования показывают, что отношения, начавшиеся онлайн, иногда более успешны (по крайней мере с точки зрения уменьшения вероятности развода), чем завязавшиеся при знакомстве вживую.
Таким образом, эпоха современной романтики прекрасно подходит тем, кому сложно найти себе пару на вечер, кто никогда не подойдет к женщине в баре, опасаясь столкнуться с позором публичного отказа. Но проблема в том, что многие из нас продолжают держать окно возможностей открытым, даже найдя устраивающий вариант. Интервью с более чем 17000 пользователей приложения для знакомств Tinder показало, что двое из пяти уже состоят в отношениях. Как и большинство приложений для знакомств, Tinder ловко настроен на то, чтобы вы получали в награду порцию дофамина каждый раз, когда совпадаете с кем-то во взаимном выборе. Средний пользователь Tinder входит в приложение 11 раз в день. Надежда получить очередную порцию дофамина от нового совпадения заставляет вас возвращаться в приложение, даже когда вы состоите в отношениях.
На что способна любовь?
От человека, которого мы находим (не знаю, благодарить или ругать за это цифровые технологии), мы ожидаем практически всего — от сексуального удовлетворения до выполнения домашних обязанностей. Такие ожидания могут быть весьма вредны для нас. Например, те, кто верит в родственные души (кто убежден, что люди либо предназначены друга для друга, либо нет), имеют тенденцию быть менее преданными своим партнерам, если сталкиваются с трудностями (несогласие, по их мнению, подтверждает несовместимость). Более того, верящие в романтическое предназначение (это определяется по Шкале романтических взглядов, которая спрашивает людей, до какой степени они согласны с утверждениями вроде «Существует только один человек, которого мы можем любить по-настоящему») часто более озабочены отношениями и менее склонны прощать своим партнерам их проступки.
В своей книге я провожу различие между: 1) страстной любовью, которая возникает на ранних стадиях отношений и больше напоминает похоть и даже зависимость; и 2) дружеской любовью, которая может сформироваться как глубокая преданность кому-то после того, как первоначальная страсть утихла. При этом я в основном опираюсь на любовь как биологический феномен, объясняющий переход от страсти к стремлению видеть кого-то в качестве компаньона. Любовь как социальный нарратив перекрывает такое «естественное» развитие. Если взглянуть на то, как любовь изображается в литературе, фильмах и средствах массовой информации, становится ясно, что преобладающий нарратив придает гораздо большее значение ее страстной стороне, и чаще всего — в сознательно возвышенной манере (смотрите Диснея).
В одном исследовании любви как биологического процесса, проведенном в США, участникам, находившимся на начальной стадии развития отношений, подключили МРТ-сканер и показали фотографию любимого человека. Картина активности мозга оказалась схожа с той, какая регистрируется в случае, когда человек ожидает получение прибыли или находится под воздействием кокаина. На самом деле было несколько исследований, в которых «сканировалась любовь». Некоторые из них выявили, что люди легче переносят боль, когда представляют себе кого-то, к кому испытывают страстную любовь, а не просто знакомого. Это до некоторой степени объясняется тем, что испытуемый ассоциирует партнера с наградой и предвкушение награды притупляет ощущение боли.
Страстная любовь включает в себя такие явления, как похоть, влечение и привязанность, — все это работает на соединение двух гетеросексуальных индивидуумов для воспроизведения потомства. Поэтому я главным образом фокусируюсь на отношениях между мужчиной и женщиной. Страстная любовь сопряжена со многими изменениями в интересах, эмоциях и поведении. По большей части такие изменения связаны с нарушением привычных действий, рутины и социального общения, чтобы переориентировать внимание человека и направленность его мыслей на конкретного нового партнера. Если страстная любовь взаимна, то она приводит к некоторым разрушениям. Переживание страстной любви влияет на личностный рост и мотивацию.
«Бабочки в животе» побуждают вас вскакивать с постели, ехать в новые места и пробовать новые вещи. Однако те, кто испытывает страстную любовь, часто сообщают и о переживании экстремальных минимумов, которые никогда нельзя предсказать и которые делают нас несчастными. Любовь способна спровоцировать навязчивые мысли о любимом человеке, что перечеркивает все положительные моменты отношений. Проявляются негативные психофизические реакции — беспокойство, застенчивость, бессонница. Часто возникает дисбаланс в отношениях (один больше погружен в них, чем другой), а также эмоциональная зависимость от любимого человека — оба этих фактора могут привести к собственничеству, обиде и ревности.
Все это подрывает пропагандируемое в обществе романтическое представление о любви как о прекрасном чувстве, дарящем исключительно блаженство. Употребление кокаина тоже дает много психологических и физиологических преимуществ, но мы не смотрим на него с такой нежностью, как на любовь, хотя влияние кокаина и любви на мозг и поведение удивительно схоже. Любовь — это наркотик, и, как у многих наркотиков, вызывающих привыкание, у нее есть определенные положительные стороны, но и серьезные побочные эффекты.
К счастью, страстная любовь длится год-два, при условии регулярных встреч с партнером. Исследования итальянских ученых свидетельствуют о влиянии любви на гормональный фон. В частности, в крови добровольцев, которые заявили, что влюбились в предыдущие полгода, оказался более высокий уровень кортизола (как в ситуации стресса) по сравнению с одинокими людьми и теми, кто состоял в отношениях более трех лет. Если отношения выдерживают двухлетний срок, то начинает пускать корни дружеская любовь: между двумя людьми создается сильная связь, но страсть уже не является движущей силой. Другие исследования мозга подтвердили неизбежное угасание страсти с течением времени, обнаружив, что с увеличением продолжительности отношений ослабевает активность отдельных зон, отвечающих за возникновение эмоций.
Биологически только дружеская любовь способна выдержать длинную дистанцию, и потому различие между страстью и дружеской любовью вступает в резонанс с сексуальной ориентацией, полом, культурой и типом отношений. В самом деле, когда страстная любовь длится долго, она становится разрушительной, вследствие чего физиологические реакции, свойственные начальной стадии отношений, начинают мешать повседневной жизни человека. Например, усиление возбуждения, связанное со страстной любовью, снижает когнитивный контроль, затрудняя сосредоточение на важных задачах.
К моменту вступления в брак большинство пар уже переходят от страстной любви к любви дружеской. Однако нарратив «долго и счастливо» продолжает внушать нереалистичные ожидания относительно совместной жизни, отчего люди оказываются не готовы к превращению сказки в обыденность. Проблема социального нарратива брака в том, что он требует одновременного наличия и страстной, и дружеской любви. Он провозглашает, что брак заключают во имя страстной любви, которая должна длиться вечно.
Когда мы думаем о нарративе любви, большинство из нас улыбается и переживает положительные эмоции, хотя многим предстоит испытать на себе разрушительную силу любви. Такое противоречие может привести к тому, что человек станет поступать по отношению к партнеру плохо, оправдывая свое поведение любовью: например, утверждать «Я ревную только потому, что люблю тебя». Нет, вы ревнуете из-за того, что оказались таким человеком в определенных условиях, а не потому, что кто-то влияет на ваши чувства. Действительно, некоторые люди пытаются вызвать ревность у своего партнера, но их партнер несет полную ответственность за свою реакцию.
Социальные сети мало чем смогли помочь в борьбе с ревностью и контролем. Как показали исследования, женщины гораздо чаще демонстрируют через Facebook свою привязанность, чем мужчины. Кроме того, женщины считают публичные онлайн- заявления о любви более подходящими, чем мужчины. Хотя заявления об отношениях в Facebook могут рассматриваться как знак любви и обязательств, их также используют со стратегической целью предупредить других потенциальных партнеров. Такой вывод следует из факта, что те, кто использует соцсети для развития своих отношений, также имеют более низкую самооценку по сравнению с теми, кто этого не делает. Та же самая группа утверждает, что использует Facebook больше для самовыражения, однако к таким высказываниям следует относиться с осторожностью, учитывая, что мы зачастую не обращаем внимания на реальные причины, лежащие в основе наших поступков.
Любовь дает нам оправдание для сохранения отношений, которые приносят нам вред. Намного легче остаться, объяснив это любовью, чем собраться с духом и уйти. Любовь часто приводят в свое оправдание виновные в домашнем насилии, надеясь на сочувствие судей. И иногда это срабатывает. Джейн Монктон-Смит, криминалист и специалист по домашним самоубийствам, проанализировала 72 случая, в которых обвинения в непредумышленном убийстве были смягчены, потому что «преступник рассказал, как сильно он любил жертву». Возможно, самым печально известным за последнее время стало убийство супруги О. Джея Симпсона — Николь Браун (а также Рона Голдмана, оказавшегося в неправильном месте в неправильное время). Ее убийству предшествовало домашнее насилие, а также заявления О. Джея о том, что он любит Николь, но она сводит его с ума. О самом преступлении Симпсон сказал следующее: «Даже если бы я это совершил, это должно было случиться, потому что я очень сильно любил ее, верно?» В прозвучавших словах о любви восхищаться, однако, совершенно нечем.
Таким образом, наше понимание любви оказывает значительное влияние на то, что мы делаем и как себя чувствуем. Люди часто говорят, что лучше любить и потерять, чем не любить вовсе, подразумевая, что иметь разбитое сердце в некотором смысле лучше, чем вообще не испытать чувство любви (хотя эта строка из стихотворения Альфреда Теннисона на самом деле отсылает к любви поэта к умершему другу). Нам жаль тех, кто никогда не был влюблен.
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