«Не ходи без шапки — заболеешь менингитом»: врачи развенчивают 7 главных зимних мифов

Миф №1. Не ходи без шапки — заболеешь менингитом

Отвечает Иван Федуняк, начмед Боткинской инфекционной больницы:

— Доказательств прямой связи между отсутствием шапки и развитием менингита, конечно, нет. Но дело тут не столько в шапке, сколько в риске получить переохлаждение. На фоне переохлаждения снижается иммунитет, а, значит, возрастает вероятность «поймать» любые вирусы, в том числе и вызывающие менингит (например, банальный энтеровирус). Возбудитель бактериальной менингококковой инфекции — бактерия Neisseria meningitides — тоже встречается в Петербурге часто, так как у нас влажный климат.

Менингит - воспаление оболочки головного мозга, развивающееся в результате бактериальной (самая страшная по осложнениям форма болезни), вирусной (серозный менингит, может протекать под маской ОРВИ) или грибковой инфекции. Инфекция передается воздушно-капельным путем. При этом менингококк может жить в слизистой оболочке носоглотки, выделяться во внешнюю среду, но становится причиной болезни при снижении защитных сил организма.