Правда ли, что дышать ртом на морозе вредно, отсутствие шапки на голове приводит к менингиту и отиту, а плохим настроение зимой мы обязаны недостатку солнца? Петербургские врачи рассказывают, есть правда в самых распространенных зимних «мифах».
«Не ходи без шапки — заболеешь менингитом»: врачи развенчивают 7 главных зимних мифов
Миф №1. Не ходи без шапки — заболеешь менингитом
Отвечает Иван Федуняк, начмед Боткинской инфекционной больницы:
— Доказательств прямой связи между отсутствием шапки и развитием менингита, конечно, нет. Но дело тут не столько в шапке, сколько в риске получить переохлаждение. На фоне переохлаждения снижается иммунитет, а, значит, возрастает вероятность «поймать» любые вирусы, в том числе и вызывающие менингит (например, банальный энтеровирус). Возбудитель бактериальной менингококковой инфекции — бактерия Neisseria meningitides — тоже встречается в Петербурге часто, так как у нас влажный климат.
Менингит - воспаление оболочки головного мозга, развивающееся в результате бактериальной (самая страшная по осложнениям форма болезни), вирусной (серозный менингит, может протекать под маской ОРВИ) или грибковой инфекции. Инфекция передается воздушно-капельным путем. При этом менингококк может жить в слизистой оболочке носоглотки, выделяться во внешнюю среду, но становится причиной болезни при снижении защитных сил организма.
Миф №2. Зимой вредно дышать ртом
Отвечает Сергей Рязанцев, заместитель директора НИИ уха, горла, носа и речи:
— Это не миф. Действительно, полость носа — уникальный кондиционер. Если на улице -20, то в носоглотке будет +37. Если в финской бане +70, то в носоглотке все равно +37. То есть воздух, проходя через носоглотку, согревается или охлаждается, а еще при необходимости и увлажняется. Во рту такого «кондиционера» нет. Если дышать ртом, то холодный воздух напрямую будет попадать в глотку, при переохлаждении защитные фукции будут снижаться, а патогенная микрофлора (а она в глотке есть всегда) будет активизироваться и размножаться.
Миф №3. Зимой неизбежно поправляешься
Отвечает Людмила Назаренко, диетолог и гастроэнтеролог СЗГМУ им. И.И. Мечникова:
- Зимой, когда большую часть дня темно, щитовидная железа работает в замедленном ритме, что, в свою очередь, снижает скорость обмена веществ. Поэтому при одинаковой калорийности питания зимой набрать вес легче, чем летом. Речь, конечно, не идет о наборе 10 кг, но прибавление зимой килограмма-другого — это естественно. Тем более, что в холода наш организм дополнительно тратит энергию на согревание. С другой стороны, все относительно. Надо учитывать образ жизни — можно и летом в отпуске целый день лежать в шезлонге и питаться по системе «all inclusive», а зимой 5 раз в неделю ходить в спортзал.
Миф №4. Не ходи без шапки — наживешь отит
Отвечает Сергей Рязанцев, заместитель директора НИИ уха, горла, носа и речи:
— Вообще в голове много кровеносных сосудов, поэтому на холоде через непокрытую голову человек теряет около трети общего тепла. Переохлаждение головы ведет к снижению иммунитета и появлению насморка, который уже может осложняться отитом — как известно, нос и ухо тесно связаны между собой. С другой стороны, при переохлаждении головы начинают размножаться «плохие» микробы, которые всегда есть в наших лор-органах, в ухе в том числе. Поэтому при гулянии без шапки повышается риск заболеть не только отитом, но и синуситом, фарингитом, ангиной и другими инфекционными заболеваниями.
Миф №5. Лучший способ согреться на морозе — выпить спиртного
Отвечает Сергей Мазуренко, заместитель главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия:
— Это большое заблуждение. Алкоголь создает лишь иллюзию согревания, на самом же деле он только увеличивает теплоотдачу и риск глубокого системного переохлаждения, что гораздо хуже. Когда мы чувствуем холод? Когда начинают замерзать руки, ноги, лицо. У нашего организма включается защитный механизм — сосуды рук и ног сужаются, сохраняя тепло для работы внутренних органов и систем. Алкоголь же, наоборот, расширяет периферические сосуды и то тепло, которое организм пытался сохранить, начинает быстро расходоваться. Конечно, руки и ноги надо согревать, чтобы избежать обморожения — прежде всего, теплой одеждой и движением, при этом двигаться надо так, чтобы не потеть. Помогают согреться на улице горячие безалкогольные напитки, например, чай, калорийная пища. После возвращения в теплое помещение лучше как можно быстрее переодеться в чистую сухую одежду, в том числе надеть другие носки.
Миф №6. Недостаток солнечного света и тепла зимой – причина депрессии
Отвечает Алексей Демьяненко, заведующий Городским психотерапевтическим центром при Клинике неврозов:
–Дефицит солнца и тепла зимой может косвенно влиять на развитие депрессии, но это далеко не основная причина. Депрессия не зависит от времени года — она может появиться летом, а может осенью. Почему возникает эндогенная депрессия (вызванная внутренними факторами — Прим. ред.) до сих пор точно не известно — механизм болезни запускается спонтанно без видимых на то причин. В основе психогенных депрессий лежит реакция на какие-то жизненные ситуации. Хотя справедливости ради стоит сказать, что статистика показывает: чем ближе к экватору — тем меньше количество депрессивных расстройств.
Миф №7. Ходить в капроновых колготках или с голыми щиколотками чревато переохлаждением и проблемами с суставами
Отвечает Вадим Мазуров, главный ревматолог Петербурга, заведующий кафедрой терапии и ревматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова:
– Переохлаждением и проблемами с суставами это не грозит, конечно, если на улице не -20 градусов. Вот если человек страдает повышенной потливостью (гипергидрозом), когда у него потеют руки и ноги, это уже не очень хорошо - от постоянно влажных носков и обуви может возникать переохлаждение суставов стоп и голеностопных суставов, что может спровоцировать их воспаление.
Источник: Доктор Питер.
Иллюстрации: Fabrice Villard, Jason Blackeye on Unsplash, Geoffrey Arduini on Unsplash.
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