Петербургские хирурги провели операцию 251-килограммовому пациенту: через год его вес должен приблизиться к норме

Хирурги из клиники РАМИ провели лапароскопическое желудочное шунтирование пациенту с рекордным весом в 251 кг (ИМТ 87 кг/м2). Через небольшие разрезы на теле пациента и с помощью лапароскопа врачи создали небольшой резервуар в верхней части желудка пациента, который способен вместить лишь небольшое количество пищи. Благодаря лечению в течение 1-1,5 лет вес петербуржца должен приблизиться к физиологической норме.

Уникальность ситуации в том, что обычно пациентам в крайней форме ожирения отказывают в операции и просят для начала снизить вес с с целью уменьшения операционных рисков. Предлагаются различные консервативные методы лечения, применяется установка баллона, однако чаще всего это не приводит к желаемому результату.

Петербургские хирурги во главе с профессором профессором Михаилом Фишманом после необходимой подготовки прооперировали пациента. Уже спустя два часа после медицинского вмешательства он вставал, ходил, а пребывание в стационаре заняло всего трое суток. По данным пресс-службы РАМИ, мужчина уже начал терять вес. Врачи уверены, что он сможет вернуться к новой и полноценной жизни, избавится от сопутствующих ожирению заболеваний.