Кто я такой, чтобы спорить с организмом, который отказывается обниматься с Морфеем, если в желудке пусто? Именно так считают фанаты поздних ужинов, и их точка зрения имеет право на существование. Есть на ночь и не набирать вес действительно можно, но при соблюдении одного важного условия.
Отдать ужин врагу или съесть самому? Гастрономическая задача с неожиданно вкусным ответом
Для многих ужин — это не просто вкусная еда, но еще и возможность побыть наедине с самим собой или в компании друзей и почилить. Последний прием пищи фактически приравнивается к отдыху. Любой завуалированный совет перекроить график дел так, чтобы не уставать за день слишком сильно и найти время для полноценного обеда, оказывает на этих людей такое же воздействие, как новый логотип «с бирюзовым солнцем» на пользователей рунета. Но в этой статье мы не будем обсуждать психологические аспекты переедания. Вместо этого поищем решение проблемы вечернего переедания на дне тарелок, а еще отыщем причины набора веса под подушкой и выясним, как все исправить с помощью одного революционного продукта с двойным эффектом.
Когда преимущество становится недостатком
Утром действительно хочется есть не слишком сильно. Зато желание устроить праздник живота поздним вечером преследует многих. За это стоит благодарить природу, сделавшую нам генетический «подарок» много веков назад. Увы, то, что когда-то было эволюционным преимуществом древних людей, сегодня только мешает. Обстоятельства изменились — никакой объективной необходимости в плотном ужине, позволяющем надолго пополнить запасы энергии на случай экстремальной ситуации, уже нет. Клянемся скелетом мамонта из Зоологического музея!
К вечеру устаем не только мы сами, но и наша поджелудочная железа, мышцам нужно меньше глюкозы, чем утром, и даже кишечная моторика не так активна. Если постоянно игнорировать биоритмы, сосредоточившись на вечерних гастрономических удовольствиях, то результат не заставит себя ждать. Во-первых, замедлится обмен веществ. Во-вторых, возникнут проблемы с качеством сна. Некачественный сон влечет за собой утомляемость, повышение аппетита — в среднем плюс 300 «дополнительных» килокалорий в день, и, как следствие, прирост избыточных килограммов.
Однако даже понимание работы этих механизмов не мешает штудировать на ночь глядя меню кафе и ресторанов, ставших лауреатами премии «Что где есть в Петербурге», или инспектировать содержимое холодильников.
Почему же так сложно отодвинуть от себя тарелку и завершить ужин? Скорее всего, вы мало ели днем или же ели много, но совсем не то, что нужно.
Чтобы не переедать вечером и хорошо спать ночью, нужно правильно питаться днем: употреблять достаточное количество белка с каждым приемом пищи, увеличить количество клетчатки в рационе (25–30 граммам в день, рекомендованным ВОЗ, особенно обрадуется микробиом кишечника, отвечающий за иммунитет) и уменьшить количество «пустых» углеводов, содержащихся в сладком.
Вместо ужина или даже после
А вот отказываться от ужина, тренируя выдержку и силу воли, тоже не стоит. В какой-то момент у организма начнется паника — он примется изыскивать ресурсы для борьбы с грядущим голодом. Иначе говоря, копить энергию на черный день, который вот-вот настанет. Увы, в человеческом теле имеется только одно подходящее место для хранения этих запасов — это жировые депо. Так что тот, кто не ужинает, набирает вес. Тот, кто ужинает слишком плотно, тоже набирает вес. Вот такая вилка получается!
Рацион для Спящих красавиц (принцам тоже подходит)
Хорошие новости: необходимости выискивать рецепты блюд, которыми можно поужинать, высчитывать баланс нутриентов и заставлять себя готовить вечером, когда силы на исходе, уже нет. Львиную долю работы за нас сделали эксперты, которым можно доверять. Так, профессор Дэвид Хибер, председатель Научно-консультационного совета Herbalife Nutrition, директор Центра питания человека при Калифорнийском университете*, принимал непосредственное участие в разработке Вечернего коктейля, созданного для предотвращения вечернего и ночного переедания.
Если приготовить его на нежирном молоке и добавить в него овощи или фрукты, получится сбалансированный по составу БЖУ ужин без лишних калорий. Фактически это универсальная основа, дающая простор креативу. Вкус у коктейля нейтральный, поэтому можно смело экспериментировать. В любом случае получится быстро, вкусно и полезно, потому что в составе уже содержится комплекс необходимых макро-и микроэлементов, фитонутриентов и клетчатки.
Кроме того, в состав Вечернего коктейля входит L-триптофан. Эта незаменимая аминокислота с «убаюкивающим» эффектом способна сократить время засыпания, а также положительно повлиять на качество сна**. Полноценный сон, подчеркивает профессор Хибер, снижает привязанность к нездоровой пище.
Так что никакой необходимости наживать себе врагов, чтобы отдавать им свой ужин, нет. Вы просто салютуете бокалом и наслаждаетесь коктейлем, не ввязываясь в споры, можно ли есть на ночь.
* Калифорнийский Университет является независимой организацией и не дает каких-либо экспертных оценок продукции Herbalife.
**Специальный ингредиент для полноценного сна: в составе коктейля содержится L-триптофан, который может сократить время засыпания — эффект может быть получен при использовании коктейля в промежутке от 30 минут до 2 часов до сна — и также может положительно влиять на качество сна:
Silber, B. Y., & Schmitt, J. A. (2010). Влияние нагрузочного теста с триптофаном на когнитивные способности человека, настроение и сон (Effects of tryptophan loading on human cognition, mood, and sleep) // Neurosci Biobehav Rev, 34(3). С. 387-407. doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.08.005; Markus, C. R., Jonkman, L. M., Lammers, J. H., Deutz, N. E., Messer, M. H., & Rigtering, N. (2005). Вечерний прием альфа-лактальбумина повышает уровень доступности триптофана в плазме крови и улучшает утреннюю активность мозга и концентрацию внимания (Evening intake of alpha-lactalbumin increases plasma tryptophan availability and improves morning alertness and brain measures of attention) // Am J Clin Nutr, 81(5). С. 1026-1033.
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