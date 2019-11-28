Почему же так сложно отодвинуть от себя тарелку и завершить ужин? Скорее всего, вы мало ели днем или же ели много, но совсем не то, что нужно.

Чтобы не переедать вечером и хорошо спать ночью, нужно правильно питаться днем: употреблять достаточное количество белка с каждым приемом пищи, увеличить количество клетчатки в рационе (25–30 граммам в день, рекомендованным ВОЗ, особенно обрадуется микробиом кишечника, отвечающий за иммунитет) и уменьшить количество «пустых» углеводов, содержащихся в сладком.