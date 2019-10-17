Чем можно заменить пластиковые пакеты? Рассказывают российские бренды одежды

Кирилл Ступченко (Vatnique)

Что производят: куртки из стоковых и винтажных тканей с утеплителем из частично переработанного полиэстера. Недавно у бренда вышла капсульная коллекция курток с отделкой из переработанных пластиковых пакетов.

Мы работаем через интернет, поэтому часто имеем дело со службами курьерской доставки. Так как они не несут ответственности за повреждение груза, который не находится в упаковке, соответствующей их требованиям, мы используем стандартные курьер-пакеты из трехслойного полиэтилена, но без карманов и каких-либо нанесений. Так их проще сдать на переработку.

Также мы избавились от всех элементов, которые обычно можно увидеть на одежде «серьезных модных марок»: навесных бирок, пластиковых пломб для возврата, бумажных конвертов, имиджевых открыток и прочей макулатуры, которая сразу же после распаковки покупателем отправляется в мусорный бак. Эти элементы не только неэкологичны, но еще и повышают стоимость доставки и самого изделия.