Все больше крупных брендов одежды отказывается от пластиковых пакетов и поощряет покупателей, которые не используют упаковку вообще. «Собака.ru» решила сравнить мировой опыт с российским и рассказать, где локальные марки ищут альтернативу пластику, как еще минимизируют экологический вред, и почему это все не решает проблему онлайн-доставки.
Чем можно заменить пластиковые пакеты? Рассказывают российские бренды одежды
Мировой опыт
Еще в 2016 году общий объем отходов от упаковки составлял 87 миллионов тонн или около 170 кг на человека. Большая часть этих отходов — пластик, который предназначен для одноразового использования, часто не подлежит переработке и может нанести значительный ущерб окружающей среде. Эти цифры побудили мировые бренды, которые и ранее задумывались о переходе на более экологичные способы упаковки (к примеру, Patagonia экспериментировали с отказом от пластика еще в 2014 году, но 30% вещей в протестированной новой упаковке, в процессе доставки испортились настолько, что их было невозможно продать), объединиться со специализированными фирмами. Так, в 2017 году Stella McCartney объявили о сотрудничестве с TIPA — компанией, которая занимается разработкой пластика из полностью компостируемых полимеров. В результате были созданы пакеты, которые обладают теми же свойствами, что и обычная пластиковая упаковка, но по окончании срока службы превращаются в удобрения.
В свою очередь, бренд женской одежды Ganni, основанный в Копенгагене в 2000 году, объединился с компанией RePack, которая действует в скандинавских странах и производит многоразовую упаковку из переработанных материалов. Теперь при заказе с сайта Ganni покупатель может выбрать доставку в фирменном желтом пакете RePack, а когда заказ придет к нему домой, упаковку — снять и отправить обратно через ближайшее почтовое отделение. Минус такой системы в том, что если заказанная вещь превышает допустимый размер, она придет в стандартной пластиковой упаковке. К тому же за многоразовые и биоразлагаемые пакеты часто приходится доплатить.
В сентябре этого года сотрудничество с той же компанией анонсировали H&M Group. Молодежная линия H&M Weekday, сосредоточенная на производстве изделий из денима, будет продаваться в многоразовой тканевой упаковке, а покупатели, которые откажутся от нее в магазине или позже вернут по почте, будут премированы бонусами или скидками. В то же время об отказе от пластиковых пакетов в пользу бумажных заявил японский бренд UNIQLO. Однако на упаковку действует дополнительный налог, который составляет 0.09 долларов (чуть больше 5 рублей) в среднем по миру.
При доставке онлайн — особенно, если покупатель совершает покупку через ритейлеры — вещи многих эко-сознательных брендов все равно приходят в пластике или полиэтилене. На этом настаивают службы курьерской доставки, которые попросту не хотят нести ответственность за испорченные в случае транспортировки изделия. Об этой проблеме «Собака.ru» рассказали и локальные марки, которые, помимо всего прочего, не имеют мощностей для сотрудничества с такими компаниями, как RePack и TIPA. Они придумывают свои способы по минимизации экологического вреда — от использования бумажных б/у коробок до шитья хлопковых мешков.
Елена Чеурина (Ozero Swimwear)
Что производят: купальники из итальянской эко-лайкры
Фабрика, которая производит купальники Ozero Swimwear, находится на Бали. Там очень серьезно относятся к проблемам экологии, поэтому все купальники поступают к нам в мешочках из органического хлопка — и в них же потом продаются и отправляются к покупателям. Если и приходится использовать пластик, то только биоразлагаемый, сделанный из стопроцентно органических продуктов. Например, тапиоки — одной из разновидностей крахмала, получаемой из тропического растения маниок. Куда сложнее контролировать процесс доставки купальников через курьерские службы DHL и FedEx. Они используют собственную упаковку — как правило, пластмассовые контейнеры и пластиковые пакеты, обернутые такой же пластиковой самоклеющейся лентой.
Кирилл Ступченко (Vatnique)
Что производят: куртки из стоковых и винтажных тканей с утеплителем из частично переработанного полиэстера. Недавно у бренда вышла капсульная коллекция курток с отделкой из переработанных пластиковых пакетов.
Мы работаем через интернет, поэтому часто имеем дело со службами курьерской доставки. Так как они не несут ответственности за повреждение груза, который не находится в упаковке, соответствующей их требованиям, мы используем стандартные курьер-пакеты из трехслойного полиэтилена, но без карманов и каких-либо нанесений. Так их проще сдать на переработку.
Также мы избавились от всех элементов, которые обычно можно увидеть на одежде «серьезных модных марок»: навесных бирок, пластиковых пломб для возврата, бумажных конвертов, имиджевых открыток и прочей макулатуры, которая сразу же после распаковки покупателем отправляется в мусорный бак. Эти элементы не только неэкологичны, но еще и повышают стоимость доставки и самого изделия.
К сожалению, пока я не вижу альтернатив полиэтиленовым пакетам, которые бы подошли для доставки в российских климатических условиях (дождь, снег и прочие осадки часто портят не только упаковку, но и продукт). Я знаю про различные эко-инновации типа биоразлагаемых пакетов из корня кассавы, но заказывать их в необходимом нам количестве из-за рубежа пока не представляется возможным — очень дорого. Как мне кажется, этим должны заниматься специализированные службы. Ну, или пора объединяться с другими петербургскими дизайнерами и делать масштабный заказ упаковки сообща.
Ксения Реченская (Corporelle)
Что производят: нижнее белье из натуральных перерабатываемых материалов (например, ткани купро)
При производстве и выборе материалов для нижнего белья Corporelle мы осознанно придерживаемся экологических принципов. Это же касается и упаковки — мы используем только бумагу и текстиль, никакого пластика и синтетики. Так, наши подарочные коробки выполнены из картона и обтянуты голландским натуральным текстилем на бумажной основе. В качестве лент мы используем пряжу из шелка, найденную на стоках в Италии. Там же во время последней закупки тканей наткнулись на невероятно красивую бумагу, применяемую в производстве плиссированного текстиля. Ее остатки обычно выбрасывают, а мы их спасли, привезли в Петербург и теперь упаковываем в бумагу изделия. Особенно здорово в ней смотрится наш топ из плиссированного батиста.
Заказы, отправляемые по почте, мы упаковываем в бумажные пакеты и заклеиваем бумажным скотчем. Но курьерские компании навязывают свою упаковку, далекую от принципов экологичности. Пластиковые вставки есть даже в их картонных конвертах. И кажется, пора как-то решать эту проблему!
Наталия Осикова (Jeans Revision)
Что производят: одежда и аксессуары из переработанного денима
Многие наши клиенты практикуют раздельный сбор, пропагандируют ЗОЖ и придерживаются экологичной моды, поэтому просят нас: «Пожалуйста, только без пластика!». Мы упаковываем вещи в бумажные б/у коробки, которые бесплатно берем в пунктах приема отправлений. Например, в офисах Boxberry и СДЭК всегда есть упаковки, оставленные людьми, которые получили и тут же распаковали свои посылки. При повторном использовании коробок мы фиксируем их джутовой бечевкой или бумажным скотчем — это не всегда эстетично, зато более или менее экологично. Той же джутовой бечевкой мы обвязываем простую мешочную бумагу, в которой также иногда отправляем изделия Jeans Revision. На бумаге печатаем свой логотип.
Если посылке предстоит долгий путь (особенно в сложных погодных условиях), мы используем стандартные пластиковые непрозрачные пакеты для почтовых отправлений. Некоторые из них имеют маркировку 04 (LD-PE), а значит, могут быть сданы на переработку во многих городах России. Но здесь приходится полагаться на эко-сознательность покупателей.
Нелли Недре (NNedre)
Что производят: базовые вещи, а также одежда из остатков тканей или переработанных пластиковых бутылок
Если говорить про магазины NNedre, которые работают в Петербурге и Москве, то мы — в качестве альтернативы пластиковой упаковке — предлагаем покупателям взять вещи в несушке, которую они потом могут использовать в быту, или в перерабатываемом бумажном пакете. Гостям, которые вообще отказываются от упаковки и кладут покупку в свою сумку (так во время шоппинга делаю я сама), мы предлагаем скидку.
Если говорить про вещи, отправляемые онлайн, то мы стараемся упаковывать их в сшитые хлопковые мешочки. Но когда приходим на почту, то все равно сталкиваемся с требованием завернуть посылку в полиэтилен, — пока службы курьерской доставки не придумали способ, который помог бы этого избежать.
В эпоху развития онлайн-торговли, когда человек может заказать много вещей, а потом оформить возврат, количество используемой упаковки многократно увеличивается. Недавно у меня был шок: предметы интерьера, доставленные из интернет-магазина типа IKEA, были обернуты в такое количество картона, бумаги и пластика, что при распаковке они заняли половину квартиры! При этом сдать их на переработку было непросто: упаковку необходимо отделить от скотча, иначе она для ресайкла не подойдет.
Думаю, что лучший выход для бренда в таких условиях — это выбрать один вид упаковки (перерабатываемый пластик, картонную коробку или бумагу), а также отказаться от скотча, навесных бирок, симпатичных открыток и других дополнительных элементов, которые увеличивают экологический вред. А вообще хорошо, что растет количество локальных брендов одежды, косметики, мебели и предметов для дома — благодаря им человеку не нужно заказывать вещь откуда-то издалека, а значит, злоупотреблять упаковкой.
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