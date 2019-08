Кто такая Сью Цай?

Нью-Йоркская художница Сью Цай прославилась смелыми картинами в стиле поп-сюрреализма, в которых умело пересекает арт, моду и поп-культуру. Цай надеется, что познакомившись с ее работами, молодежь начнет ценить изобразительное искусство в мире, где всё (и все) теперь переместилось в диджитал. И не без оснований: у нее есть преданные коллекционеры и верные поклонники из начинающих художников. Список достижений на этом не заканчивается. Цай несколько раз принимала участие в крупнейшей выставке-ярмарке современного искусства Art Bazel в Майами.

Художницу заметили даже в музыкальной индустрии: Сью нарисовала обложку для совместного трека неповторимой Рианны и рэпера Wale — Bad (Remix), а потом и для его нового альбома The Album About Nothing.