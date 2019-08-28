О чем вы вспоминаете, когда думаете о школе? Художница и дизайнер Сью Цай — о первой любви. Свои ассоциации она перенесла в новую капсульную коллекцию кроссовок и одежды для PUMA Select, которая стартовала 17 августа. Рукописные строфы (словно признания на парте!), вышитые цветы и бабочки, яркие и нежные оттенки — классические модели кроссовок PUMA в новом воплощении вызовут ваш восторг и умиление.

Кто такая Сью Цай? Нью-Йоркская художница Сью Цай прославилась смелыми картинами в стиле поп-сюрреализма, в которых умело пересекает арт, моду и поп-культуру. Цай надеется, что познакомившись с ее работами, молодежь начнет ценить изобразительное искусство в мире, где всё (и все) теперь переместилось в диджитал. И не без оснований: у нее есть преданные коллекционеры и верные поклонники из начинающих художников. Список достижений на этом не заканчивается. Цай несколько раз принимала участие в крупнейшей выставке-ярмарке современного искусства Art Bazel в Майами. Художницу заметили даже в музыкальной индустрии: Сью нарисовала обложку для совместного трека неповторимой Рианны и рэпера Wale — Bad (Remix), а потом и для его нового альбома The Album About Nothing.

Сью Цай, @suetsai

Искусство создано для всех – уверена Сью. Больше того: его можно носить!

Необычную эстетику Сью Цай давно отметили крупные мировые компании: художница успела поработать с PUMA и другими лайфстайл-брендами. Прошлая коллекция Цай для PUMA Select была настоящим цветочным взрывом: распускающиеся кораллами пионы и россыпь цветков вишни на кроссовках радовали нас все лето.

В основе второй коллаборации лежит концепция Love 101 — ностальгия по школьным временам и первой любви. PUMA x SUE TSAI призывает вспоминать и делиться своими трогательными романтическими моментами из юношества.

Что входит в коллаборацию? Помогут вернуться в свой дневник памяти модели кроссовок с уникальными акцентами и яркими деталями: рукописными строчками из стихотворений, надписями и оригинальной вышивкой в виде цветов. Модель Aeon сочетает в себе толстую подошву из девяностых и пастельные оттенки, которые отсылают к 60-м годам — когда буквально все жили рок-н-роллом (вспомните розовые Кадиллаки и джукбокс). А будто университетский логотип PUMA на язычке добавляет кроссовкам винтажности и моментально погружает во времена беззаботной и сумасшедшей юности.

PUMA Aeon

PUMA NOVA (наш фаворит!) тоже обновились — они представлены в бело-розовом цвете и украшены забавными надписями. Силуэт в стиле 90-х годов, классический верх и громоздкая подошва с прозрачными вставками цвета сахарной ваты — можно бежать прямиком в класс. Главное, дневник не забыть.

PUMA NOVA

Кроссовки PUMA Cali обрели яркие детали в виде мягкого желтого махрового материала, шнурков кораллового цвета и разноцветного логотипа бренда на подошве. К тому же они стали выше, чем прошлые модели — так что отлично впишутся в осенний гардероб. Cali готовы как к длинным коридорам колледжа, тренировкам в спортзале, так и городским улицам.

PUMA Cali

В капсулу PUMA x SUE TSAI также вошли футболки, брюки, платья-худи, бейсболки, толстовки, рюкзак, стеганая куртка — всё с узнаваемыми элементами коллекции. А свитеры с треугольным вырезом заслуживают отдельного признания в любви — они точь-в-точь как из любимого голливудского фильма про подростков из старшей школы.