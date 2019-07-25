Бренд Sonia Rykiel закрывается: магазины будут закрыты, а архивы — распроданы

Бренд Sonia Rykiel, основанный дизайнером Соней Рикель в 1968 году, закрывается. Такое решение вынес суд в Париже, отклонивший последнюю заявку на покупку марки со стороны компании Lévy. Десять магазинов Sonia Rykiel будут закрыты, а архивы и интеллектуальная собственность — распроданы. Как пишет AFP, несколько сотрудников бренда, которые находились в здании суда в момент вынесения решения, расплакались.

Напомним, продажи бренда резко упали после смерти Сони Рикель в 2016 году. В апреле этого года его владелец обратился в суд с иском о защите от банкротства, в рамках которого были рассмотрены несколько предложений о покупке компании.