Российский бренд выпустил футболки с цитатами из книги Ирины Огановой

Тимур Балиман, который называет себя «первым официальным подпольным дизайнером в России» и выпускает одежду с надписями под брендом «Русская богема by Timur Baliman», сделал подарок писателю и лауреату премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ирине Огановой — белую футболку с цитатами из ее книги «Иллюзия счастья и любви». «Я дала ему разрешение на использование своих цитат, — комментирует Ирина Оганова. — Вот "Она умела любить и умела не зависеть от этого чувства", вот "Она сидела на самом краешке его сердца", вот "В поисках идеальности"».

«Я хотел продавать нефть, но пока делать это у меня не получается, поэтому занимаюсь дизайном одежды. Парижских и модных дизайнеров много, а подпольный всего один!» , — рассказывает о себе Тимур. — Футболку по мотивам книги Ирины Огановой решил сделать потому, что книга замечательная, а Ирина — замечательный человек и эталон стиля. Ну, и к тому же тема любви — это ведь всегда актуально!»

Футболку с цитатами из книги Ирины Огановой (для самых преданных поклонников ее творчества и ручной росписи!) можно заказать, написав Тимуру Балиману. Стоить она будет около 100 евро.