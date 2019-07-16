Российский бренд выпустил футболки с цитатами из книги Ирины Огановой
Тимур Балиман, который называет себя «первым официальным подпольным дизайнером в России» и выпускает одежду с надписями под брендом «Русская богема by Timur Baliman», сделал подарок писателю и лауреату премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ирине Огановой — белую футболку с цитатами из ее книги «Иллюзия счастья и любви». «Я дала ему разрешение на использование своих цитат, — комментирует Ирина Оганова. — Вот "Она умела любить и умела не зависеть от этого чувства", вот "Она сидела на самом краешке его сердца", вот "В поисках идеальности"».
«Я хотел продавать нефть, но пока делать это у меня не получается, поэтому занимаюсь дизайном одежды. Парижских и модных дизайнеров много, а подпольный всего один!» , — рассказывает о себе Тимур. — Футболку по мотивам книги Ирины Огановой решил сделать потому, что книга замечательная, а Ирина — замечательный человек и эталон стиля. Ну, и к тому же тема любви — это ведь всегда актуально!»
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УРА!!! Главная столичная модница, обладательница внушительного гардероба люксовых брендов - Очаровательная Виктория Шелягова @vshelyagova купила костюм «РУССКАЯ БОГЕМА MOSCOW» у Подпольного фэшн дизайнера 💥 Мне как дизайнеру, хотя и подпольному - это Очень Приятно!!! 🔥🙌🏻 Носите с удовольствием 💐🤗 И впредь, буду стараться приятно удивлять Вас новинками эксклюзивных одежд от подпольного @timurbaliman_store Отдельное Спасибо Ирине Огановой !!! 😇@oganova555 💐🤗 . . . . #подпольныйфэшндизайнер #викторияшелягова #русскаябогема #русскаябогемамосква #русскаябогемаmoscow #louismovettongodsavethequeen #bogemabaliman #timurbalimanmoscow
Футболку с цитатами из книги Ирины Огановой (для самых преданных поклонников ее творчества и ручной росписи!) можно заказать, написав Тимуру Балиману. Стоить она будет около 100 евро.
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