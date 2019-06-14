СМИ: в России откроется первый магазин & Other Stories

В России откроется первый магазин & Other Stories – бренда одежды, обуви, аксессуаров и украшений, рассчитанных на покупателей с достатком выше среднего. По данным «РБК» , которые ссылаются на три источника на рынке коммерческой недвижимости, первое пространство марки появится в Москве в 2021 году.

Официальные представители & Other Stories пока не подтвердили эту информацию. По их словам, «компания всегда рассматривает новые рынки, но в настоящий момент не готова что-либо подтвердить» [относительно планов по развитию в России].

Напомним, бренд & Other Stories, основанный в 2013 году, представляет холдинг H&M Group. В прошлом году он также открыл первый в России магазин COS, который расположился в московском ТРЦ «Авиапарк».