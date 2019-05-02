Покрас Лампас запустил мерч с работой вандала, испортившего его стрит-арт

Покрас Лампас и Андрей Бергер создали на одном из домов Москвы стрит-арт в поддержку велодвижения, но спустя время неизвестный перекрыл работу кислотно-зеленым смайлом. Об этом у себя в Инстаграме рассказал Покрас Лампас, уточнив, что рисунок нанесли специальным методом — заправленной под высоким давлением краской в огнетушителе.

«Не буду читать мораль о том, что это все дичь, бескультурие и глупость — у каждого свое мнение. Мы с командой решили ответить нестандартно — и будем продавать мерч с «улыбкой» — рассказал каллиграф. Он запустит линию одежды, на которой изображен зеленый смайл.

В скором времени Покрас Лампас представит официальный релиз одежды от @pokrasofficial с этим принтом и артом его команды. Каллиграф заявил, что, если автор смайла заявит права на работу, команда Покраса с радостью выделит ему его часть с продаж. Но при этом вандалу придется оплатить внушительный счет за восстановление фасада.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что самый востребованный каллиграф планеты, глобальные интересы которого представляет Opera Gallery (в ее портфолио также работы Пикассо, Дали, Уорхола и Херста), из всех возможных вариантов выбрал для жизни именно Петербург. И рассказал нам о его будущем.