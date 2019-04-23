Интернет-магазин «Зенита» переименовал водолазку в бадлон после жалобы петербуржца
Петербуржец Артем Александров опубликовал в своем твиттере обращение к «Зениту», в котором спросил, почему в их интернет-магазине бадлон назвали водолазкой.
Ответ долго ждать не пришлось. В течение нескольких часов водолазку переименовали. На диалог обратила внимание «Бумага».
Каемся, теперь все как надо 👌https://t.co/BFp0g64bjb pic.twitter.com/zJL5RjRMre— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 23 апреля 2019 г.
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