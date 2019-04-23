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Интернет-магазин «Зенита» переименовал водолазку в бадлон после жалобы петербуржца

Петербуржец Артем Александров опубликовал в своем твиттере обращение к «Зениту», в котором спросил, почему в их интернет-магазине бадлон назвали водолазкой.

Ответ долго ждать не пришлось. В течение нескольких часов водолазку переименовали. На диалог обратила внимание «Бумага».

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