50 небанальных мужских подарков ко Дню защитника Отечества

Что подарить мужчине на 23 февраля? «Собака.ru» нашла пять десятков бесценных вариантов: «бритые» носки, львиные запонки, гусарские кружки и патриотичные перчатки от Гоши Рубчинского — все по ценам от 200 до 101 000 рублей.

Ботинки Dr. Martens, 13 300 рублей (Dr. Martens)

Перчатки Gosha Rubchinskiy X Adidas, 2490 рублей (Au Pont Rouge)

Портмоне Off-White, 29 250 рублей (ДЛТ)

Рубашка UNIQLO, 799 рублей (UNIQLO)

Набор мужских средств по уходу за волосами и кожей The Chemical Barbers, 1057 рублей (Sephora)

Некогда злободневная фраза «не служил — не мужик» в наши дни не имеет никакого значения. День защитника Отечества — просто повод сделать приятное любимым: бойфренду подарить кроссовки от Puma из недавно открывшегося корнера Puma Select, брату — новый смартфон Яндекс.Телефон, который поздравит его голосом встроенного помощника Алисы, папе — «звездные» часы от Петродворцового завода «Ракета», а дедушке — гусарскую кружку от легендарного «ИФЗ».

Картина «Снег и дым» Ринат Волигамси, 3290 рублей (Erarta Shop)

Яндекс. Телефон, 13 990 рублей (beru.ru)

Кружка «Питомец славы» на форме «Ленинградский» из серии «Гусарские», 1463 рублей («Императорский фарфоровый завод»)

Портмоне Burberry, 22 100 рублей (ДЛТ)

Парфюмерная вода Emporio Armani Stronger with You, 2729 рублей («Л'Этуаль»)

Наушники Buddy Phones, 5499 рублей («Кенгуру»)

Сумка Tommy Hilfiger, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Фотоаппарат Instax Mini 90, 9490 рублей («Республика»)

Парфюмерная вода Dior Savage, 5761 рубль (Л'Этуаль)

В отличие от девушек, которым на символичный праздник можно купить цветы, конфеты или связку воздушных шаров, парням нужен действительно практичный и функциональный подарок. Непромокаемые ботинки от Dr. Martens (пусть они будут с картиной Уильяма Тернера), теплую шапку от Dickies (которая пригодится еще как минимум месяц), портативный аккумулятор от Mojipower (в виде футболки с триколором, в честь праздника) и средства по уходу за лицом от Kiehl's (например, из лимитированной коллаборации с Виталием Царенковым).

Носки St. Friday Socks, 399 рублей (myfriday.ru)

Рюкзак «Якорь», 3490 рублей («Якорь»)

Кроссовки Louis Vuitton, 101 000 рублей (louisvuitton.com)

Брюки Valentino, 78 000 рублей (Valentino)

Футболка Off-White, 21 450 рублей (ДЛТ)

Шапка Dickies, 1590 рублей («Отдел»)

Портативный акуумулятор Mojipower, 4499 рублей («Кенгуру»)

Боксеры Tezenis, 699 рублей (Tezenis)

Сумка Philipp Plein, 38 700 рублей (Very concept store)

Если уж и дарить стереотипные презенты, то с «изюминкой»: носки с изображением бритвы от чулочно-носочного бренда St. Friday Socks, воинственную брошь с мифическим персонажем от паблика «Страдающее средневековье», кислотно-зеленый ремень от Вирджила Абло для Off-White и запонки в виде коронованных обезьян от ювелирной марки Amova Jewelry.

Сумка Valentino, 55 900 рублей (Valentino)

Набор значков Post Soviet Gopnik, 390 рублей («Отдел»)

Кошелек Tommy Hilfiger, 4990 рублей (Tommy Hilfiger)

Парфюмерная вода Bvlgari Man Wood Essence, 4718 рублей (Sephora)

Портмоне Berluti, 85 300 рублей (Babochka)

Толстовка Gosha Rubchinskliy, 11 700 рублей (Au Pont Rouge)

Робот Silverlit, 10 999 рублей («Кенгуру»)

Рюкзак Puma, 2990 рублей (Puma)

Интенсивно увлажняющий лосьон для лица Clarins Men Fluide Super Hydratant SPF 20, 2415 рублей (Sephora)

У некоторых брендов есть тематические подарки к этому дню — одежда и аксессуары в милитари-стилистике. Off-White нанесли тенденциозный принт на кошельки с надписью «Portfolio», Valentino — на быстросохнущие штаны, как у Майора Пейна, Medooza — на джемпер с сюрреалистичным изображением черепа, а Blunt — на технологичный (неубиваемый!) зонт.

Футболка Balenciaga, 32 650 рублей (ДЛТ)

Значок «Страдающее средневековье», 200 рублей («Подписные издания»)

Толстовка Thrasher, 5490 рублей («Отдел»)

Запонки Ermenegildo Zegna, 17 300 рублей (Babochka)

Джемпер UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

Ремень Off-White, 20 850 рублей (ДЛТ)

Зонт Blunt, 4900 рублей (Au Pont Rouge)

Портативный проектор Cinemood, 32 990 рублей («Кенгуру»)

Очки Brioni, 51 300 рублей (Babochka)

Недорогие и классные варианты как всегда ищем у UNIQLO, тем более что японская марка привезла в город множество коллабораций. Хлопковые, фланелевые и льняные рубашки стоят от 799 рублей, а ультралегкие пуховики, которые можно надевать под верхнюю одежду, продаются за 4999. В магазин «Отдел» стоит заглянуть за лучшими образцами уличной одежды: теплыми толстовками от Thrasher, ироничными футболками от STUSSY и носками с котиками, которые не стыдно подарить на 23 февраля. А в «Красном мосте» есть последние вещи от закрывшегося бренда Гоши Рубчинского: перчатки «Россия», футболка «Друг» и асимметричное худи с призывом к единению наций.