50 небанальных мужских подарков ко Дню защитника Отечества
Что подарить мужчине на 23 февраля? «Собака.ru» нашла пять десятков бесценных вариантов: «бритые» носки, львиные запонки, гусарские кружки и патриотичные перчатки от Гоши Рубчинского — все по ценам от 200 до 101 000 рублей.
Некогда злободневная фраза «не служил — не мужик» в наши дни не имеет никакого значения. День защитника Отечества — просто повод сделать приятное любимым: бойфренду подарить кроссовки от Puma из недавно открывшегося корнера Puma Select, брату — новый смартфон Яндекс.Телефон, который поздравит его голосом встроенного помощника Алисы, папе — «звездные» часы от Петродворцового завода «Ракета», а дедушке — гусарскую кружку от легендарного «ИФЗ».
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Картина «Снег и дым» Ринат Волигамси, 3290 рублей (Erarta Shop)
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Яндекс. Телефон, 13 990 рублей (beru.ru)
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Кружка «Питомец славы» на форме «Ленинградский» из серии «Гусарские», 1463 рублей («Императорский фарфоровый завод»)
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Портмоне Burberry, 22 100 рублей (ДЛТ)
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Парфюмерная вода Emporio Armani Stronger with You, 2729 рублей («Л'Этуаль»)
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Наушники Buddy Phones, 5499 рублей («Кенгуру»)
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Сумка Tommy Hilfiger, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Фотоаппарат Instax Mini 90, 9490 рублей («Республика»)
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Парфюмерная вода Dior Savage, 5761 рубль (Л'Этуаль)
В отличие от девушек, которым на символичный праздник можно купить цветы, конфеты или связку воздушных шаров, парням нужен действительно практичный и функциональный подарок. Непромокаемые ботинки от Dr. Martens (пусть они будут с картиной Уильяма Тернера), теплую шапку от Dickies (которая пригодится еще как минимум месяц), портативный аккумулятор от Mojipower (в виде футболки с триколором, в честь праздника) и средства по уходу за лицом от Kiehl's (например, из лимитированной коллаборации с Виталием Царенковым).
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Носки St. Friday Socks, 399 рублей (myfriday.ru)
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Рюкзак «Якорь», 3490 рублей («Якорь»)
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Кроссовки Louis Vuitton, 101 000 рублей (louisvuitton.com)
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Брюки Valentino, 78 000 рублей (Valentino)
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Футболка Off-White, 21 450 рублей (ДЛТ)
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Шапка Dickies, 1590 рублей («Отдел»)
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Портативный акуумулятор Mojipower, 4499 рублей («Кенгуру»)
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Боксеры Tezenis, 699 рублей (Tezenis)
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Сумка Philipp Plein, 38 700 рублей (Very concept store)
Если уж и дарить стереотипные презенты, то с «изюминкой»: носки с изображением бритвы от чулочно-носочного бренда St. Friday Socks, воинственную брошь с мифическим персонажем от паблика «Страдающее средневековье», кислотно-зеленый ремень от Вирджила Абло для Off-White и запонки в виде коронованных обезьян от ювелирной марки Amova Jewelry.
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Сумка Valentino, 55 900 рублей (Valentino)
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Набор значков Post Soviet Gopnik, 390 рублей («Отдел»)
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Кошелек Tommy Hilfiger, 4990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Парфюмерная вода Bvlgari Man Wood Essence, 4718 рублей (Sephora)
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Портмоне Berluti, 85 300 рублей (Babochka)
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Толстовка Gosha Rubchinskliy, 11 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Робот Silverlit, 10 999 рублей («Кенгуру»)
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Рюкзак Puma, 2990 рублей (Puma)
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Интенсивно увлажняющий лосьон для лица Clarins Men Fluide Super Hydratant SPF 20, 2415 рублей (Sephora)
У некоторых брендов есть тематические подарки к этому дню — одежда и аксессуары в милитари-стилистике. Off-White нанесли тенденциозный принт на кошельки с надписью «Portfolio», Valentino — на быстросохнущие штаны, как у Майора Пейна, Medooza — на джемпер с сюрреалистичным изображением черепа, а Blunt — на технологичный (неубиваемый!) зонт.
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Футболка Balenciaga, 32 650 рублей (ДЛТ)
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Значок «Страдающее средневековье», 200 рублей («Подписные издания»)
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Толстовка Thrasher, 5490 рублей («Отдел»)
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Запонки Ermenegildo Zegna, 17 300 рублей (Babochka)
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Джемпер UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
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Ремень Off-White, 20 850 рублей (ДЛТ)
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Зонт Blunt, 4900 рублей (Au Pont Rouge)
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Портативный проектор Cinemood, 32 990 рублей («Кенгуру»)
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Очки Brioni, 51 300 рублей (Babochka)
Недорогие и классные варианты как всегда ищем у UNIQLO, тем более что японская марка привезла в город множество коллабораций. Хлопковые, фланелевые и льняные рубашки стоят от 799 рублей, а ультралегкие пуховики, которые можно надевать под верхнюю одежду, продаются за 4999. В магазин «Отдел» стоит заглянуть за лучшими образцами уличной одежды: теплыми толстовками от Thrasher, ироничными футболками от STUSSY и носками с котиками, которые не стыдно подарить на 23 февраля. А в «Красном мосте» есть последние вещи от закрывшегося бренда Гоши Рубчинского: перчатки «Россия», футболка «Друг» и асимметричное худи с призывом к единению наций.
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Часы «Ракета», 19 740 рублей (Babochka)
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Джемпер Medooza, 2248 рублей (Medooza)
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Запонки Amova Jewelry, 21 600 рублей (22.13 gift)
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Толстовка Vetements, 47 900 рублей (ДЛТ)
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Кроссовки Puma, 9490 рублей (Puma)
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Подставка под бутылки «Корабль», 39 500 рублей (Erarta Shop)
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Набор мужских средств на выбор Kiehl's X Виталий Царенков, цена по запросу (Kiehl's)
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Рубашка Tom Tailor, 4999 рублей (Tom Tailor)
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Футболка Tom Rebl, 12 100 рублей (Very concept store)
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