Спортивные пуховики, утепленные кроссовки и толстовки «Свобода» в новой коллекции Puma и Outlaw Moscow
Международный спортивный бренд Puma и российская уличная марка Outlaw Moscow показывают, как нужно одеваться этой зимой. В их совместную коллекцию, протестированную в экстремальных погодных условиях Байкала, вошли дутые пуховики, яркие балаклавы, футуристичные костюмы, толстовки с надписью «Свобода» и куртки с аэроснимками Москвы. Но главной вещью коллаборации стали кроссовки: Court Platform, сделанные с геометрическим узором российских бетонных заборов, Ren Boot, оснащенные утепленным внутренним носком, и Avid Shield, выполненные в азиатской стилистике. Каждая модель выпущена в двух цветах (черном и белом) и дополнена гравировками AYTΛO и ПYMA.
Старт продаж коллекции Puma X Outlaw Moscow (а именно шести пар обуви, курток трех цветов, свитшотов, худи, футболок, жилета и шапки) намечен на 3 ноября. В Петербурге выстраиваться в очередь (ожидаем солд-аут!) нужно в универмаге ДЛТ и ТРЦ «Галерея».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.