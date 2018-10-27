Международный спортивный бренд Puma и российская уличная марка Outlaw Moscow показывают, как нужно одеваться этой зимой. В их совместную коллекцию, протестированную в экстремальных погодных условиях Байкала, вошли дутые пуховики, яркие балаклавы, футуристичные костюмы, толстовки с надписью «Свобода» и куртки с аэроснимками Москвы. Но главной вещью коллаборации стали кроссовки: Court Platform, сделанные с геометрическим узором российских бетонных заборов, Ren Boot, оснащенные утепленным внутренним носком, и Avid Shield, выполненные в азиатской стилистике. Каждая модель выпущена в двух цветах (черном и белом) и дополнена гравировками AYTΛO и ПYMA.