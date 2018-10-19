В Петербург приехала новая коллекция Givenchy — с платьями как у Меган Маркл и свитерами с диким принтом

В ДЛТ продолжают поступать коллекции осенне-зимнего сезона: 3 этаж пополнили вещи от любимого дизайнера Меган Маркл — Клэр Уэйт Келлер. Новый релиз Givenchy отсылает к фильму «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», рассказывающему о расцвете клубной жизни на фоне напряженной политической обстановки. Клэр, как и большинство модниц из Петербурга, мешает полупрозрачные платья с меховыми пальто, а теплые свитеры — с лакированными юбками. Кроме них, в коллекцию вошли клетчатые пальто, крепко-накрепко перетянутые ремнями, вечерние платья, декорированные бахромой, и пальто из стеганой кожи, которые можно носить вплоть до наступления зимних холодов.