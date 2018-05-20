5 фактов, которые заставят вас купить джинсы Levi’s 501 (если их у вас еще нет)

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20 мая 1873 года Леви Страус, эмигрировавший из Германии в США для создания галантерейной компании, получил патент на «штаны с металлическими заклепками на карманах». До этого он пытался делать брюки из парусины (из этой ткани также изготавливают палатки для кемпинга) и продавать их золотоискателям в Сан-Франциско, а позже на смену парусине пришел деним. В первый год регистрации патента компания Levi Strauss & Co продала около 21 000 пар джинсов, преимущественно лесорубам, охотникам и рыбакам, которые занимались тяжелым трудом и нуждались в штанах из прочной ткани и с вместительными карманами.