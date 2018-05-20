5 фактов, которые заставят вас купить джинсы Levi’s 501 (если их у вас еще нет)
Самым популярным (первым в мире!) джинсам Levi’s 501 исполнилось 145 лет — по этому случаю бренд выпустил капсульную коллекцию из денима, а мы собрали главные факты из истории «юбиляра».
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Капельная коллекция Levi's в честь дня рождения модели джинсов 501
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Капельная коллекция Levi's в честь дня рождения модели джинсов 501
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Капельная коллекция Levi's в честь дня рождения модели джинсов 501
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Капельная коллекция Levi's в честь дня рождения модели джинсов 501
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Капельная коллекция Levi's в честь дня рождения модели джинсов 501
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20 мая 1873 года Леви Страус, эмигрировавший из Германии в США для создания галантерейной компании, получил патент на «штаны с металлическими заклепками на карманах». До этого он пытался делать брюки из парусины (из этой ткани также изготавливают палатки для кемпинга) и продавать их золотоискателям в Сан-Франциско, а позже на смену парусине пришел деним. В первый год регистрации патента компания Levi Strauss & Co продала около 21 000 пар джинсов, преимущественно лесорубам, охотникам и рыбакам, которые занимались тяжелым трудом и нуждались в штанах из прочной ткани и с вместительными карманами.
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2
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Считается, что название «501» было присвоено по номеру партии денима, из которого шились штаны Levi’s. Для подчеркивания оригинальности модели Страусс придумал кожаную бирку с изображением погонщиков, лошади которых двигались в разных направлениях и безуспешно пытались разорвать прикрепленные к их упряжкам джинсы Levi’s. Эта бирка до сих пор присутствует в дизайне всех джинсовых брюк марки, причем крепится на внешнюю сторону, на самое видное место.
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3
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В 1934 году Levi’s выпустил первые женские джинсы. Они были созданы по типу мужской модели 501 (c пятью карманами, «грубыми» швами и оторочкой под названием «клюв орла»), только с более прилегающим поясом.
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4
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В 1950-х годах джинсы Levi’s, наконец, перешли из рабочей одежды в повседневную. Среди разных слоев американского населения их популяризировали актеры и музыканты: например, Марлон Брандо, который выступал в брюках марки на Бродвее и снялся в них в картине «Трамвай Желание» Элиа Казана. Мечтая выглядеть, как герой Марлона — Стэнли Ковальски (и получать такие же заинтересованные взгляды со стороны женщин) — мужчины выстраивались в километровые очереди у витрин магазинов Levi’s. В 60-х джинсы 501 стали носить Элвис Пресли и Мэрилин Монро.
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5
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В 1999 году журнал «Time» назвал джинсы Levi’s 501 самой модной вещью 20 века, после чего каждый дизайнер мечтал переиздать их в кутюре. Жан-Поль Готье создал четыре вариации мужских джинсов 501, дополнив их полосками в морском стиле, ремнями и металлизированными элементами. А бренд Brooks Brothers сделал их более классическими и предложил носить не с клетчатой кантри-рубашкой, а с классическим пиджаком и лакированными английскими лоферами.
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