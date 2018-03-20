Новое имя в моде: бренд Vatnique, который выпускает только одну куртку — но зато какую!

ДНК бренда складывается из трех определений: sustainable (устойчивое развитие), genderless (гендерное равенство) и ironic (ирония). Первое говорит об экологичном производстве курток (оно не причиняет вреда окружающей среде, а сама модель не изнашивается и «живет» долгое время), второе отвечает за отсутствие гендерных стереотипов (ватник могут носить и женщины, и мужчины), а третье относится к рекламным кампаниям марки. Она делает «партизанскую» рекламу, интегрированную в Google Street View и Google Translate, — с их помощью кажется, что Vatnique уже распространился в Нью-Йорке, Токио и Лондоне (а может, это действительно так?).