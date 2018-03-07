Платья с испанского карнавала и клатчи с кастетами: что покупать в новой коллекции Alexander McQueen?

В этом сезоне дизайнер Сара Бертон обратилась к архивам собственной прабабушки: в коллекции много оборок, кринолина и аляповатых цветочных принтов. Топы, будто с испанского карнавала, украшены аппликациями и боковым шлейфом, твидовые жакеты садятся по фигуре и повторяют форму тела, фирменные клатчи с кастетами дополнены еще большим количеством страз и камней, а кожаные куртки трансформированы в вечерние наряды. Все эти вещи уже можно купить в ДЛТ и надевать при первом же потеплении — коллекция расположена на первом (аксессуары), втором и третьем этажах универмага.