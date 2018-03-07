Платья с испанского карнавала и клатчи с кастетами: что покупать в новой коллекции Alexander McQueen?
В Париже завершилась Неделя моды сезона осень-зима 2018/19 – показанные на ней коллекции поступят в бутики только летом. Чтобы скрасить ожидание самых обсуждаемых новых вещей, марки предлагают круизные линейки — одну из красивейших (и практичных!) мы нашли у Alexander McQueen.
В этом сезоне дизайнер Сара Бертон обратилась к архивам собственной прабабушки: в коллекции много оборок, кринолина и аляповатых цветочных принтов. Топы, будто с испанского карнавала, украшены аппликациями и боковым шлейфом, твидовые жакеты садятся по фигуре и повторяют форму тела, фирменные клатчи с кастетами дополнены еще большим количеством страз и камней, а кожаные куртки трансформированы в вечерние наряды. Все эти вещи уже можно купить в ДЛТ и надевать при первом же потеплении — коллекция расположена на первом (аксессуары), втором и третьем этажах универмага.
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