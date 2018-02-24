Наталья Водянова, юбки из фильма «Бестолковые» и кроссовки мечты в новом показе Versace

Пока молодые бренды пытаются отхватить звезд в виде дочери Синди Кроуфорд Кайи Гербер или лучшей модели прошлого года Адвоа Абоа, гиганты индустрии зовут открывать показ признанных wonder women. Главным шоу-стоппером Versace стала Наталья Водянова, которая уже давно не выходит на подиум. Исключение она делает только для близких друзей, сначала снявшись в рекламе от Донателлы Версаче, а потом примерив кожаный плащ и мини из новой осенне-зимней коллекции.