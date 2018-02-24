Наталья Водянова, юбки из фильма «Бестолковые» и кроссовки мечты в новом показе Versace
Пока молодые бренды пытаются отхватить звезд в виде дочери Синди Кроуфорд Кайи Гербер или лучшей модели прошлого года Адвоа Абоа, гиганты индустрии зовут открывать показ признанных wonder women. Главным шоу-стоппером Versace стала Наталья Водянова, которая уже давно не выходит на подиум. Исключение она делает только для близких друзей, сначала снявшись в рекламе от Донателлы Версаче, а потом примерив кожаный плащ и мини из новой осенне-зимней коллекции.
В плане референсов Versace тоже отказываются от общепринятого: если все повально увлеклись 2000-ми, то марка продолжает вдохновляться 1990-ми. После золотых платьев, комбинезонов из обложек Vogue и платков с принтами из архивов Джанни Версаче на первый план вышли школьная форма, фанатские шарфы, джинсы с пэчворком и юбки как у Алисии Сильверстоун в фильме «Бестолковые».
Хотя ажиотаж вокруг возвращения кроссовок в кутюрный образ Versace обойти стороной не смогли: вместо замшевых ботфортов, представленных в прошлом сезоне, в новой коллекции появилась мечта всех реселлеров — контрастные футуристичные вездеходы. Кажется, у кроссовок Gucci из коллаборации с Sega, гуттаперчевой обуви Louis Vuitton и культовых Balenciaga Triple S появился серьезный итальянский конкурент, обреченный стать бестселлером.
Фото: vogue.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.