Мона Лиза, Том Сойер и другие отсылки в новой коллекции бренда Off-White

Пока в Нью-Йорке проходят показы коллекций осень-зима 2018/19, в Петербург приезжают весенне-летние вещи — к примеру, с последней презентации Off-White. Свою линейку Resort один из самых обсуждаемых сегодня дизайнеров Вирджил Абло посвятил литературе и искусству — на свитшотах появились картины Леонардо да Винчи, а женские образы напоминают героев из книг Марка Твена. Помимо этого, в коллекции есть кроп-топы, удлиненные асимметричные рубашки, сумки с канцелярскими прищепками и брендированным ремешком, футболки с надписями и худи самого модного цвета года.