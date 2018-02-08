Мона Лиза, Том Сойер и другие отсылки в новой коллекции бренда Off-White
Пока в Нью-Йорке проходят показы коллекций осень-зима 2018/19, в Петербург приезжают весенне-летние вещи — к примеру, с последней презентации Off-White. Свою линейку Resort один из самых обсуждаемых сегодня дизайнеров Вирджил Абло посвятил литературе и искусству — на свитшотах появились картины Леонардо да Винчи, а женские образы напоминают героев из книг Марка Твена. Помимо этого, в коллекции есть кроп-топы, удлиненные асимметричные рубашки, сумки с канцелярскими прищепками и брендированным ремешком, футболки с надписями и худи самого модного цвета года.
Купить одежду и аксессуары Off-White можно уже сейчас в ДЛТ: мужская коллекция представлена на втором этаже (по ценам от 10 750 до 131 500 рублей), а женская — на четвертом (от 14 900 рублей за футболку до 81 900 рублей за платье в пол). В начале весны в универмаге появится обувь из прогремевшей коллаборации бренда с Jimmy Choo, в которую вошли туфли, упакованные в пластик.
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