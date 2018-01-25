45 лучших образов с Недели Высокой моды в Париже
В Париже подходит к концу одна из самых ярких Недель Высокой моды в истории. «Индейские» платья Zuhair Murad, шляпы-папоротники Viktor & Rolf, фем-движение Christian Dior и арт-объекты дизайнера Гуо Пей — показываем идеальные наряды для красной дорожки («Оскар» не за горами!).
Первым на суд вип-гостей вышел Бертран Гийон, креативный директор марки Schiaparelli. Показ, устроенный в кулуарной французской квартире (совсем как во времена зарождения моды haute couture), начинался контрастными кардиганами и заканчивался вереницей голых нарядов. Их не способны вытеснить ни скромные платья «отличниц», ни черные костюмы движения против насилия: провокация вечна, равно как и «сердечные» силуэты Эльзы Скиапарелли, которые она скопировала с татуировок матросов в далеких 1920-х годах.
Из других старых-добрых трендов — спрятанное под слои тюля боди, бум страусиных перьев, открытые плечи и глубокое декольте, а также бахрома, доходящая до самой щиколотки (или превращенная в «кутюрный» пучок травы). Хотя дизайнеры в этот раз играли не с силуэтом или принтом платья, а со средствами стайлинга, добавляя в образ неожиданные (и даже порой экстремальные) элементы. Вместо традиционного ожерелья — шелковый бант (Elie Saab), вместо шляпы — космический шлем с голограммой (Maison Margiela), а на смену драматичной вуали пришла маска, напоминающая VR-очки (Dior).
Во всем этом видно стремление брендов возродить интерес к моде красных дорожек, которая, в отличие от 50-х годов, напоминает праздник миддл-сегмента, безвкусицы и протестных акций. Дизайн платьев Alexis Mabille с кринолином и «тяжелой» тканью отсылает к «оскароносным» образам Грейс Келли и Мэрилин Монро, а британский дуэт Ralph & Russo ностальгирует по временам, когда единственным стейтментом вечера был огромный разрез на юбке (как у Анджелины Джоли в 2012-м).
Ключевой момент каждого кутюрного шоу, отражающий его концепцию, масштаб и многочасовую ручную работу, — финальный выход. Chanel показал свадебный лук из брюк, жилета и пушистой накидки со шлейфом, Elie Saab — идеальное платье для «Бала дебютанток», Zuhair Murad — юбку-вигвам с доисторической живописью, а Jean Paul Gaultier — лучший пример дабл-дрессинга. В конце его перфоманса на подиум вышла модель Коко Роша с двухлетней дочерью Айони — одинаковым вечерним нарядам (и зигзагообразным прическам) рукоплескал весь зал во главе с приглашенным 95-летним дизайнером Пьером Карденом.
Фото: vogue.com
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