45 лучших образов с Недели Высокой моды в Париже

Из других старых-добрых трендов — спрятанное под слои тюля боди, бум страусиных перьев, открытые плечи и глубокое декольте, а также бахрома, доходящая до самой щиколотки (или превращенная в «кутюрный» пучок травы). Хотя дизайнеры в этот раз играли не с силуэтом или принтом платья, а со средствами стайлинга, добавляя в образ неожиданные (и даже порой экстремальные) элементы. Вместо традиционного ожерелья — шелковый бант (Elie Saab), вместо шляпы — космический шлем с голограммой (Maison Margiela), а на смену драматичной вуали пришла маска, напоминающая VR-очки (Dior).