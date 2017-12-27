Мы нашли идеальную сумку для Петербурга — в виде огромной сочной шавермы

Купить сумку в Петербурге нельзя, но зато она есть на сайте бренда Rommy de Bommy (с ценником в 245 евро). Там же можно найти аксессуары в виде вареной кукурузы, бургера, свадебного торта (фигурки жениха и невесты прилагаются), кренделя, крекера, пиццы, «Ролтона», яблочного огрызка и даже сырого ростбифа в упаковке.