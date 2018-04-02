Как Лусине Аветисян победила в конкурсе «Новые имена в дизайне» и покорила Неделю Высокой моды в Париже?
После победы в конкурсе «Новые имена в моде-2012» армянский дизайнер с местом жительства в Петербурге Лусине Аветисян стала продвигать свой именной бренд на Запад. Ее коллекции были отмечены на Talents Vogue Italia и Неделе Высокой моды в Париже, а фэшн-икона Диана Перне взяла у нее интервью для блога A Shaded View on Fashion. Но главный подарок девушка получила от ныне покойного редактора итальянского Vogue Франки Соццани, которая отобрала ее картину из нескольких тысяч претендентов, опубликовав в своем Instagram и на страницах ведущего мирового глянца. Именно такие холсты — с «витражными» портретами, оригами-образами и «сюрреалистичным зверинцем» не хуже, чем у Ники де Сен-Фалль, Лусине переносит на одежду — через ручную роспись и цифровую печать.
В 2015 году дизайнер закрыла марку Lusine и стала работать личным стилистом Луны. Певица стала лицом нового бренда Аветисян FactiveFace, отрытого в 2017 году и на данный момент выпустившего две сезонные коллекции. В первой, весенне-летней, Лусине замешала юбки-холсты с кутюрными блузами, лавандовые тренчкоты с повседневными пуантами и авангарндные джинсы с плиссированными топами. А во второй перепечатала рисунки на шарфы, костюмы, пижамы, платья и сине-голубые пальто. Купить все эти вещи можно через Instagram @factiveface — Аветисян живет на два города Москва-Петербург и пока не определилась с местом для первого оффлайн-магазина. Несмотря на мировое признание, коллекции дизайнера стоят достаточно демократично: армянскую (фантазийную!) версию арт + фэшн можно купить по ценам от 4000 до 40 000 рублей.
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FactiveFace, осень-зима 2018/19
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FactiveFace, осень-зима 2018/19
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FactiveFace, осень-зима 2018/19
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FactiveFace, осень-зима 2018/19
-
FactiveFace, осень-зима 2018/19
-
FactiveFace, осень-зима 2018/19
-
FactiveFace, осень-зима 2018/19
-
FactiveFace, осень-зима 2018/19
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FactiveFace, осень-зима 2018/19
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FactiveFace, осень-зима 2018/19
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