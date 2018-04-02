Как Лусине Аветисян победила в конкурсе «Новые имена в дизайне» и покорила Неделю Высокой моды в Париже?

После победы в конкурсе «Новые имена в моде-2012» армянский дизайнер с местом жительства в Петербурге Лусине Аветисян стала продвигать свой именной бренд на Запад. Ее коллекции были отмечены на Talents Vogue Italia и Неделе Высокой моды в Париже, а фэшн-икона Диана Перне взяла у нее интервью для блога A Shaded View on Fashion. Но главный подарок девушка получила от ныне покойного редактора итальянского Vogue Франки Соццани, которая отобрала ее картину из нескольких тысяч претендентов, опубликовав в своем Instagram и на страницах ведущего мирового глянца. Именно такие холсты — с «витражными» портретами, оригами-образами и «сюрреалистичным зверинцем» не хуже, чем у Ники де Сен-Фалль, Лусине переносит на одежду — через ручную роспись и цифровую печать.