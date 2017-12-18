Княгини Романовы и Николай II в новом кампейне бренда So Number One
Столетие октябрьской революции не обошло стороной моду Петербурга: Лилия Киселенко подготовила фэшн-перфоманс в красных тонах, а Александра Шмаргуненко из So Number One превратила моделей (и даже балерин!) в княгинь Романовых. Многослойные платья из фатина с открытыми плечами и ретро-брошами вместе с диадемами от ювелира Петра Аксенова погружают в царственную атмосферу начала 20 века, а антураж локации съемки — Юсуповского дворца — только усиливает эффект мудборда.
Все платья из нового лукбука So Number One можно купить: наряды молочного цвета стоят 30 000 рублей, серые и розовые — 28 000 рублей. Они продаются в шоу-руме бренда на 7 линии В.О., 84А.
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