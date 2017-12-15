Средиземноморье, гжель и ридикюли в новой коллекции Max Mara Weekend
«Выходная» линейка бренда Max Mara объединилась с миланской фотохудожницей Миколь Саббадини и выпустила коллекцию с морскими, архитектурными и цветочными (очень похожими на гжель) принтами. Красочные картинки точь-в-точь повторяют работы девушки, сделанные во время путешествия на Эгейские острова. Снимки беленых домов, лениво дрейфующих судов, затейливых мозаик и роскошных средиземноморских пионов сводятся в коллажи и украшают шелковые футболки, хлопковые рубашки, поплиновые юбки, крепдешиновые брюки, а также платки и ридикюли Weekend Max Mara Pasticcino.
«Настроение этой коллекции — европейское лето», — рассказывает Саббадини. — Прибрежные домики в Греции, парусные суда в море и обрывки надписей, встретившихся мне в свободные дни, проведенные с фотоаппаратом».
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