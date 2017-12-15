Средиземноморье, гжель и ридикюли в новой коллекции Max Mara Weekend

«Выходная» линейка бренда Max Mara объединилась с миланской фотохудожницей Миколь Саббадини и выпустила коллекцию с морскими, архитектурными и цветочными (очень похожими на гжель) принтами. Красочные картинки точь-в-точь повторяют работы девушки, сделанные во время путешествия на Эгейские острова. Снимки беленых домов, лениво дрейфующих судов, затейливых мозаик и роскошных средиземноморских пионов сводятся в коллажи и украшают шелковые футболки, хлопковые рубашки, поплиновые юбки, крепдешиновые брюки, а также платки и ридикюли Weekend Max Mara Pasticcino.