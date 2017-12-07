Сумки-гармошки, морские фуражки и другие вещи из новой коллекции Chanel
В Европе вовсю проходят показы pre-fall-2018/19 — коллекций, которые мы будем носить перед наступлением следующей осени. Карл Лагерфельд традиционно перевозит место действия межсезонных шоу Chanel из парижского Гран-Пале в Рим, Сеул, Гавану или Дубай, но в этот раз дизайнер позвал друзей в Гамбург — туда, где 84 года назад появился на свет.
Лейтмотивом показа стали морские путешествия — об этом говорили фуражки с якорями, курительные трубки, сетчатые топы, клатчи, похожие на грузовые ящики, и сумки в виде таблеток (видимо, от укачивания на судне). Некоторые вещи намекали на тенденции будущего — пальто-комбинезоны, брюки с рюшами, многофактурные платья, вязаные гетры и обувь в стиле рококо. Но Лагерфельд также не забыл о наступающих церемониях «Оскар» и «Золотой Глобус», подготовив для своих постоянных клиенток богемные платья, коктейльные наряды и прозрачные юбки, которые отлично смотрелись с плотными колготками.
Показ прошел под аккомпанемент оркестра Эльбской филармонии — гости сидели в «кармашках» здания, спроектированном архитектурным бюро Herzog & de Meuron. Поэтому каждому были видны и роскошные бусы, и корсетированные пояса, и пуговицы-штурвалы, и даже смоки-айз Кайи Гербер, которая, кажется, претендует на звание новой любимицы Лагерфельда (прощай, Кендалл Дженнер и Кара Делевинь!).
Фото: vogue.com
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