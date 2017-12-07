Сумки-гармошки, морские фуражки и другие вещи из новой коллекции Chanel

Лейтмотивом показа стали морские путешествия — об этом говорили фуражки с якорями, курительные трубки, сетчатые топы, клатчи, похожие на грузовые ящики, и сумки в виде таблеток (видимо, от укачивания на судне). Некоторые вещи намекали на тенденции будущего — пальто-комбинезоны, брюки с рюшами, многофактурные платья, вязаные гетры и обувь в стиле рококо. Но Лагерфельд также не забыл о наступающих церемониях «Оскар» и «Золотой Глобус», подготовив для своих постоянных клиенток богемные платья, коктейльные наряды и прозрачные юбки, которые отлично смотрелись с плотными колготками.