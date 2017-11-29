Магазин российских брендов 8-store переедет на Новую Голландию

Магазин 8-store, продающий одежду и аксессуары марок M_U_R, Lourie, Lena Maximova, NarvskayaDoctava, Mineral Weather, CHISTO, I Make Bags, Check Ya Head и SØ, переезжает из «Модуля» на Невском проспекте в «Бутылку» на Новой Голландии. Новое концептуальное пространство откроется 11-14 декабря, до этого времени вещи от российских дизайнеров можно будет купить через социальные сети 8-store в Instagram или «Вконтакте». Магазин обещает бесплатную доставку по Петербургу и Москве и скидки на свитеры Mirstores в 30%. 

  • 8-store в кластере Modul Fashion Design 

  • 8-store в пространстве «Тайга»

Напомним, 8-store переехал в фэшн-лофт Modul после закрытия пространства «Тайга» Марка Калинина, но просуществовал там не дольше трех месяцев. 

  • POLYANKA в 8-store

  • Сумка LUCH в 8-store

  • Пальто CHISTO в 8-store

  • Аксессуары Mineral Weather в 8-store

  • Сумка BANT в 8-store

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