Магазин российских брендов 8-store переедет на Новую Голландию

Магазин 8-store, продающий одежду и аксессуары марок M_U_R, Lourie, Lena Maximova, NarvskayaDoctava, Mineral Weather, CHISTO, I Make Bags, Check Ya Head и SØ, переезжает из «Модуля» на Невском проспекте в «Бутылку» на Новой Голландии. Новое концептуальное пространство откроется 11-14 декабря, до этого времени вещи от российских дизайнеров можно будет купить через социальные сети 8-store в Instagram или «Вконтакте». Магазин обещает бесплатную доставку по Петербургу и Москве и скидки на свитеры Mirstores в 30%.