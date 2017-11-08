Как носить платья в холод? 7 эффектных приемов стайлинга

Платье + джемпер

Если пару сезонов назад на платья надевали свитшоты контрастной стилистики (на расшитый камнями шифон — толстовку с черепом, а на многослойное плиссе — худи с «Титаником»), то сейчас подобные крайности не приветствуются. Дизайнеры подбирают к роскошным нарядам такие же роскошные джемперы — из кашемира, ручной вязки и материала того же оттенка. Придя на мероприятие, его можно снять без ущерба образу, а сразу после — надеть для долгих прогулок по замерзшей Фонтанке. Хотя Альберта Ферретти по-прежнему предлагает «приземлять» аутфит свитерами-недельками, которые уже прошли проверку красной дорожкой Венецианского кинофестиваля.