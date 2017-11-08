Как носить платья в холод? 7 эффектных приемов стайлинга
С наступлением холодов расставаться с любимыми легкими платьями не обязательно. Нужно только придумать, как их носить. Мы вспомнили лайфхаки с осенне-зимних Недель моды и показываем, с чем мешать вечернее и коктейльное, чтобы было по-летнему тепло и красиво.
Платье + пальто
Длинное пальто решает в этом сезоне все, спасая от холода, грязных брызг и наспех надетых треников. А еще оно прячет дресс-кодовое платье в пол, оставляя внизу лишь намек на его принт и фасон. Моднейшая комбинация сезона — летний аляповатый сарафан и пальто с кейпом, которые есть и у миланского Gucci, и у американского Altuzarra — их не хочется сдавать в гардероб даже на самой жаркой вечеринке.
Платье + джемпер
Если пару сезонов назад на платья надевали свитшоты контрастной стилистики (на расшитый камнями шифон — толстовку с черепом, а на многослойное плиссе — худи с «Титаником»), то сейчас подобные крайности не приветствуются. Дизайнеры подбирают к роскошным нарядам такие же роскошные джемперы — из кашемира, ручной вязки и материала того же оттенка. Придя на мероприятие, его можно снять без ущерба образу, а сразу после — надеть для долгих прогулок по замерзшей Фонтанке. Хотя Альберта Ферретти по-прежнему предлагает «приземлять» аутфит свитерами-недельками, которые уже прошли проверку красной дорожкой Венецианского кинофестиваля.
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David Koma, осень-зима 2017/18
Платье + черные колготки
Плотные колготки можно носить не только под теплое платье-лапшу приглушенного цвета, но и под белый перфорированный сарафан. Прием, заслуживающий оваций от всех ненавистников телесного капрона и голых ног, мы нашли в именной коллекции дизайнера Mugler Давида Кома.
Платье + огромная шуба
Да простят нас сторонники PETA, но шуба из натурального меха — лучший друг шифонового платья зимой. Кроме того, что она греет и позволяет вместо сапог дополнить наряд босоножками, шуба еще и стилизует образ — достаточно спустить ее на уровень плеч или небрежно накинуть при выходе из машины.
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Stella Jean, осень-зима 2017/18
Платье-фартук + куртка
На смену платьям-комбинациям, надетым на бланковые футболки, пришли платья-фартуки, надетые на меховые куртки. Stella Jean в своей русско-советской коллекции нарисовала на вещах иллюстрации к сказке «Морозко» и, кажется, взяла оттуда же приемы стайлинга. Теперь тулупы носят не поверх, а снизу сарафанов, кастомизируя косынками, роговыми очками и макияжем «Мамаш, брови намажь».
Платье + ботфорты
Вульгарные, кутюрные, лакированные или тканевые — разнообразие ботфортов в этом (и следующем) сезонах не оставляют шанса их не купить. Мы делаем ставку на те, которые простираются до самых бедер, греют не хуже термо-белья и подходят к любому платью — кожаному от Balmain, бархатному от Oscar de la Renta и кружевному от Zimmermann.
Платье + брюки
Фэшн-фит с церемонии «Оскар», который легко повторить без бюджета и брендовых вещей, — сочетание платья с абсолютно любыми брюками из вашего шкафа. Saint Laurent мешает дискобольные мини с джинсами, заправленными в сапоги, а Louis Vuitton — шелковые комбинации с трениками и лакированными мужскими ботинками. На западе такую коллаборацию уже прозвали «drousers» (от «dress» («платье») + «trousers» («брюки»)) и вангуют, что скоро она вытеснит с красных дорожек пышные платья и скучные комбинезоны.
Фото: vogue.com
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