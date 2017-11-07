В ДЛТ приехали мужские вещи Alexander Terekhov — кожаные куртки и костюмы как у Шнурова и Бондарчука
В прошлом году Александр Терехов запустил линейку мужской одежды, которая тут же перебралась в гардеробы Сергея Шнурова, Федора Бондарчука и Ивана Урганта. Это бланковые футболки, монохромные бомберы, костюмы архитектурного кроя и непромокаемые тренчи — все они показаны в новом лукбуке дизайнера, снятом на крытом стадионе в Москве. Вещи уже приехали в ДЛТ и разместились на 2 этаже универмага — недалеко от релизов Raf Simons (например, брюк со скотчем вместо ремня и футболок с лозунгами) и джинсов от костюмера «Голодных игр».
Напомним, Александр Терехов основал собственный бренд в начале 2000-х после стажировки в доме Yves Saint Laurent. С тех пор он одевает добрую половину российского шоу-бизнеса — от Елены Перминовой до Матильды Шнуровой, создает костюмы для «Группировки Ленинград» и делает дизайн платьев для проектов Disney. То, как оценивают работы Терехова эксперты фэшн-индустрии, можно прочитать здесь.
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