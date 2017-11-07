В ДЛТ приехали мужские вещи Alexander Terekhov — кожаные куртки и костюмы как у Шнурова и Бондарчука

Напомним, Александр Терехов основал собственный бренд в начале 2000-х после стажировки в доме Yves Saint Laurent. С тех пор он одевает добрую половину российского шоу-бизнеса — от Елены Перминовой до Матильды Шнуровой, создает костюмы для «Группировки Ленинград» и делает дизайн платьев для проектов Disney. То, как оценивают работы Терехова эксперты фэшн-индустрии, можно прочитать здесь.