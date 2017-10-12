Как чистить замшевую обувь в домашних условиях?
Как чистить замшевую обувь в домашних условиях — с наступлением осени этот вопрос становится особенно актуален. Из-за постоянных дождей и снегогрязи мягкий материал не доживает не то, что до нового сезона, но и до следующего дня. Рассказываем, как чистить замшевые ботинки и обувь из нубукав домашних условиях и какие средства нужно купить.
У кожи с ворсом, будь то замша или нубук, нет пленочного покрытия, поэтому обувь из таких материалов нужно обязательно обрабатывать водоотталкивающими средствами. Никаких кремов! Причем чем больше времени прошло с момента, как вы наступили в лужу или грязь, тем меньше вероятность, что вам удастся спасти любимые ботинки. В домашних условиях постарайтесь как можно оперативнее почистить замшевую обувь и пропитать ее специальным составом.
После осмотра ее необходимо «на сухую» почистить щеткой с мягким конским ворсом — он не навредит замше и уберет лишнюю влагу. За нубуком лучше ухаживать недорогой щеткой из каучука, которую можно купить в хозяйственном магазине. Если загрязнение сильное, пройдитесь сверху очистителем с пеной — например, Saphir Omnidaim с составом из воды, смолов, растворителей и консервантов.
С удалением пятен и выступившей соли легко справляются специальные средства — их нужно нанести на ватный диск или отрезанную хлопковую ткань, протереть обувь до исчезновения разводов, а потом вновь обработать щеткой, чтобы поднять ворс. Если вы обнаружили засаленные участки на замше или нубуке, их можно удалить, аккуратно почистив поверхность щеткой с латунным ворсом. А если в процессе чистки у вас вместе с грязью «ушла» краска — поможет средство-восстановитель цвета Saphir Renovateur Daim nubuck (встряхнуть — распылить — дать обуви высохнуть).
Обработанным ботинкам нужно отдохнуть: в сырую погоду натуральная замша или нубук сохнут от 24 до 48 часов, так что придется заранее подумать об альтернативе на «выход». Чистить замшевую обувь — это половина дела, куда важнее защитить ее в домашних условиях. Рекомендуем перед перед выходом на улицу поднять ворс с помощью щетки и нанести на нее водоотталкивающую пропитку для защиты от пыли и влаги.
Чтобы перестать отказываться от покупки бархатных сапог и нубуковых «тимберлендов», нужно помнить несколько правил по регулярному и комплексному уходу. Итак, вот как чистить замшевую обувь в домашних условиях: сухая чистка, выравнивание заломов, восстановление формы колодками и обработка «внутренностей» от неприятного запаха — ежедневная месса. А вот шампуни, красители, антисептики и средства по реставрации обуви в домашних условиях можно использовать только в крайних случаях (но лучше закупить их вместе с обновкой).
Редакция благодарит команду обувного магазина Rendez-Vous за помощь в подготовке материала о том, как чистить замшевую обувь в домашних условиях.
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