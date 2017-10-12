Как чистить замшевую обувь в домашних условиях?

У кожи с ворсом, будь то замша или нубук, нет пленочного покрытия, поэтому обувь из таких материалов нужно обязательно обрабатывать водоотталкивающими средствами. Никаких кремов! Причем чем больше времени прошло с момента, как вы наступили в лужу или грязь, тем меньше вероятность, что вам удастся спасти любимые ботинки. В домашних условиях постарайтесь как можно оперативнее почистить замшевую обувь и пропитать ее специальным составом.

После осмотра ее необходимо «на сухую» почистить щеткой с мягким конским ворсом — он не навредит замше и уберет лишнюю влагу. За нубуком лучше ухаживать недорогой щеткой из каучука, которую можно купить в хозяйственном магазине. Если загрязнение сильное, пройдитесь сверху очистителем с пеной — например, Saphir Omnidaim с составом из воды, смолов, растворителей и консервантов.