Горчичная шуба и береты художников в новой коллекции osome2some

Есть в коллекции и «диоровские» нью-лук мотивы: приталенный однобортный пиджак с «зажимами», покатые плечи и вырез «сердечком», которые также появились на последнем кутюрном показе Марии Грации Кьюри. Довершают атмосферные образы нитевидные серьги, черевички с деревянным каблуком, остроносые «бабуши» с брошью, кожаные перчатки, бархатные ботфорты и береты, как у художников, — они претендуют на то, чтобы стать самым модным головным убором осени (в противовес косынкам) и новой характерной чертой петербургского стиля.