Горчичная шуба и береты художников в новой коллекции osome2some

Бренд из Петербурга osome2some, основанный дизайнерами Анной Андриенко и Натальей Бузаковой, представил новую осенне-зимнюю коллекцию. В этот раз традиционные для марки вещи — однотонные пальто, широкие брюки и платья свободного кроя — обыгрываются элементами из мужского гардероба: строгим архитектурным кроем, рублеными линиями и отглаженными стрелками. 

Есть в коллекции и «диоровские» нью-лук мотивы: приталенный однобортный пиджак с «зажимами», покатые плечи и вырез «сердечком», которые также появились на последнем кутюрном показе Марии Грации Кьюри. Довершают атмосферные образы нитевидные серьги, черевички с деревянным каблуком, остроносые «бабуши» с брошью, кожаные перчатки, бархатные ботфорты и береты, как у художников, — они претендуют на то, чтобы стать самым модным головным убором осени (в противовес косынкам) и новой характерной чертой петербургского стиля.

Коллекция появится в шоу-руме osome2some на Фурштатской, 10 уже с 20 августа. Цены на легкие платья, уютные пальто и шубу из натуральной шерсти горчичного цвета варьируются от 12 тысяч до 45 тысяч рублей. 

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