«СупримМания»: как модная коллаборация стала главным интернет-мемом в России?

На неделе моды в Париже модный дом Louis Vuitton представил мужскую коллекцию, сделанную совместно с уличным брендом Supreme. В нее вошли джинсовые и камуфляжные куртки с логотипами LV, шесть моделей сумок — от поясной до дорожной модели, — а также скейтборд. Коллекцию пообсуждали, и вроде как успокоились.

После старта продаж случился вполне предсказуемый солд-аута в бутиках по всему миру: модники в считанные дни — а в Москве счет шел на часы — раскупили все вещи. Самое смешное началось после: негласными амбассадорами вещей стали звезд шоу-бизнеса. Так Яна Рудковская одна из первых купила вещи, причем, не только себе, но и мужу с сыном — подробнее об этом мы писали тут.

 

Киркорова, который выложил уже шесть постов в одежде Louis Vuitton x Supreme из своей поездки в Магнитогорск, назвали главным российским амбассадором коллекции. Интернет-пользователи придумали ему персональный кампейн (под трек Fillip Carti — Magnolia), создали мерч с изображением фэшн-короля эстрады, и ждут, когда певец появится на концерте в брендированном карнавальном костюме. 

 

 

Телеведущий Максим Галкин выступил в присущем себе жанре стендапа: «Чего я не понимаю, так это мира современной моды», — объясняет Максим в кожаной куртке "оттенка Supreme", но без фирменных логотипов. — Филипп, Яна Рудковская, они все сходят с ума, они покупают эти вещи! Представьте себе ситуацию из литературы: Пелевин и Дарья Донцова решили вместе зафигачить один роман "Виолла Тараканова и Пустота"! И всё, все сошли с ума! Прокофьев и "Грибы". Ван Гог и хохлома. КОЛЛАБОРАЦИЯ!». Киркоров на саркастичный пост супруга Аллы Пугачевой написал «И кто здесь враг, а кто друг?». 

 

 

Supreme заранее подготовились к таким конфликтным ситуациям и вместе с набором одежды и аксессуаров выпустили фирменный кирпич, который американец Дуг Шварц поместил в стеклянный куб с логотипом Louis Vuitton. Стоит такое оружие не дешевле сезонных маст-хэвов, 1000 евро, и пока доступно лишь в одном экземпляре. 

Среди захваченных «супримманией» нашлись и те, кто далек от звездных гонок за модой (причем в прямом смысле слова). Сергей Шнуров, который сейчас отдыхает в Греции вместе с женой Матильдой, не стал стоять в очереди за вещами Louis Vuitton x Supreme, а просто нарисовал их лейблы на голом теле — на таком мужчине (да еще и с промо-роликом от Ники Белоцерковской) все выглядит дорого-богато. 

 

как все.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Теплосберегающие куртки и бушлаты в новой коллекции Uniqlo и J.W. Anderson

Как все помешались на коллекции Louis Vuitton x Supreme — от Филиппа Киркоров до Оскара Ренкеля

Vetements и Tommy Hilfiger выпустят совместную коллекцию

Иван Ургант и Сергей Шнуров схлестнулись на «Версусе»

Шнуров и Пиотровский готовят книгу об истории русского мата

Сергей Шнуров принял участие в рэп-баттле в Петербурге

Бренд Stella McCartney снял рекламу на мусорной свалке

Dolce & Gabbana выпустили русскую коллекцию