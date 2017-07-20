«СупримМания»: как модная коллаборация стала главным интернет-мемом в России?

Киркорова, который выложил уже шесть постов в одежде Louis Vuitton x Supreme из своей поездки в Магнитогорск, назвали главным российским амбассадором коллекции. Интернет-пользователи придумали ему персональный кампейн (под трек Fillip Carti — Magnolia), создали мерч с изображением фэшн-короля эстрады, и ждут, когда певец появится на концерте в брендированном карнавальном костюме.
Телеведущий Максим Галкин выступил в присущем себе жанре стендапа: «Чего я не понимаю, так это мира современной моды», — объясняет Максим в кожаной куртке "оттенка Supreme", но без фирменных логотипов. — Филипп, Яна Рудковская, они все сходят с ума, они покупают эти вещи! Представьте себе ситуацию из литературы: Пелевин и Дарья Донцова решили вместе зафигачить один роман "Виолла Тараканова и Пустота"! И всё, все сошли с ума! Прокофьев и "Грибы". Ван Гог и хохлома. КОЛЛАБОРАЦИЯ!». Киркоров на саркастичный пост супруга Аллы Пугачевой написал «И кто здесь враг, а кто друг?».
Supreme заранее подготовились к таким конфликтным ситуациям и вместе с набором одежды и аксессуаров выпустили фирменный кирпич, который американец Дуг Шварц поместил в стеклянный куб с логотипом Louis Vuitton. Стоит такое оружие не дешевле сезонных маст-хэвов, 1000 евро, и пока доступно лишь в одном экземпляре.
Среди захваченных «супримманией» нашлись и те, кто далек от звездных гонок за модой (причем в прямом смысле слова). Сергей Шнуров, который сейчас отдыхает в Греции вместе с женой Матильдой, не стал стоять в очереди за вещами Louis Vuitton x Supreme, а просто нарисовал их лейблы на голом теле — на таком мужчине (да еще и с промо-роликом от Ники Белоцерковской) все выглядит дорого-богато.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.