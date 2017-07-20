«СупримМания»: как модная коллаборация стала главным интернет-мемом в России?

На неделе моды в Париже модный дом Louis Vuitton представил мужскую коллекцию, сделанную совместно с уличным брендом Supreme. В нее вошли джинсовые и камуфляжные куртки с логотипами LV, шесть моделей сумок — от поясной до дорожной модели, — а также скейтборд. Коллекцию пообсуждали, и вроде как успокоились.

После старта продаж случился вполне предсказуемый солд-аута в бутиках по всему миру: модники в считанные дни — а в Москве счет шел на часы — раскупили все вещи. Самое смешное началось после: негласными амбассадорами вещей стали звезд шоу-бизнеса. Так Яна Рудковская одна из первых купила вещи, причем, не только себе, но и мужу с сыном — подробнее об этом мы писали тут.