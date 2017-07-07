По завершении кутюрных показов в Париже мы составили гид по лучшим платьям из новых коллекций. Хотя с учетом кропотливой ручной вышивки, позолоченных мантий и тысяч страз их можно назвать настоящими арт-объектами.
60 самых красивых платьев с Недели Высокой моды в Париже
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Ralph & Russo, осень-зима 2017/18
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Chanel Couture, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Giambattista Valli, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Fendi Couture, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Guo Pei, осень-зима 2017/18
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Giambattista Valli, осень-зима 2017/18
Концентрация «голых» платьев на подуимах прошедшей Недели Высокой моды зашкаливала. Как только критики предрекли долгожданный закат моды на обнаженность, дизайнеры снова выстроились в очередь за фатином, тюлем и органзой. Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) вписала полупрозрачные наряды в ретро-эстетику и снизила градус провокационности при помощи воланов, «крылышек» и нежного песочного цвета. Пьерпаоло Пиччоли (Valentino) в ответ религиозной теме показа, благонравно прикрыл соски моделей принтами и нашивками. Сестры Малливи поддержали тег #freethenipple без ложной скромности, перевязав легкую ткань бантиками и распустившимися цветами. А Александр Вотье (Alexandre Vauthier), кому принадлежат самые «бесстыжие» наряды с Каннского фестиваля и «Грэмми», ненавязчиво спустил платья ниже груди — будто они случайно упали при динамичной ходьбе по подиуму.
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Rodarte, весна-лето 2018
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Schiaparelli, осень-зима 2017/18
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Valentino Couture, осень-зима 2017/18
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Jean Paul Gaultier, осень-зима 2017/18
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Dundas, весна-лето 2018
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Schiaparelli, осень-зима 2017/18
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Ulyana Sergeenko, осень-зима 2017/18
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Ralph & Russo, осень-зима 2017/18
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Rodarte, весна-лето 2018
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Zuhair Murad Couture, осень-зима 2017/18
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Alexandre Vauthier, осень-зима 2017/18
Среди буйства наготы было место и традиционным для кутюра «платьям принцесс»: с расклешенной юбкой, богатой вышивкой, накидкой с золотым напылением и огромным шлейфом, который тянулся от талии или ключиц. Чемпионка в вопросах сказочных образов Гуо Пей — именно она была автором желтого платья-яичницы/пиццы Рианны для Met Gala-2015 – сделала в этой стилистике всю коллекцию. В ней можно было узнать образы Дюймовочки, Белль, Снежной Королевы и Золушки, приехавшей на парижский бал в нежно-голубом платье с юбкой-колоколом.
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Christian Dior Couture, осень-зима 2017/18
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Guo Pei, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Guo Pei, осень-зима 2017/18
-
Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Schiaparelli, осень-зима 2017/18
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Guo Pei, осень-зима 2017/18
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Armani Prive, осень-зима 2017/18
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Valentino Couture, осень-зима 2017/18
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Guo Pei, осень-зима 2017/18
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Zuhair Murad Couture, осень-зима 2017/18
Диснеевские героини были не единственным референсом дизайнеров: мудбордом для Джамбаттисты Валли (Giambattista Valli) послужили облики греческих богинь, Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier) перевел на европейский лад индийские сари, а Эли Сааб (Elie Saab) в очередной раз вдохновился одеждой средневековых королев, сделав идеальные платья как для голливудских красных дорожек, так и для костюмированных балов в Эдинбургском дворце.
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Jean Paul Gaultier, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
-
Giambattista Valli, осень-зима 2017/18
-
Zuhair Murad Couture, осень-зима 2017/18
-
Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
-
Schiaparelli, осень-зима 2017/18
-
Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Giambattista Valli, осень-зима 2017/18
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Jean Paul Gaultier, осень-зима 2017/18
Впрочем, сегодня в Голливуде радостнее принимают декольтированные наряды, причем такие, в которых вырез доходит до низа живота. Помимо Зухаира Мурада (Zuhair Murad), Марии Грации Кьюри (Christian Dior) и Тамары Ральф и Майкла Руссо (Ralph & Russo) открывать душу клиенткам теперь будет Питер Дундас, который после ухода из Roberto Cavalli занялся собственным брендом и на Неделе Высокой моды показал свою дебютную (и очень неплохую) коллекцию.
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Dindas, весна-лето 2018
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Alexandre Vauthier, осень-зима 2017/18
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Dindas, весна-лето 2018
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Valentino Couture, осень-зима 2017/18
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Zuhair Murad Couture, осень-зима 2017/18
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Dindas, весна-лето 2018
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Ulyana Sergeenko, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
Кто-то из дизайнеров подхватил тренды с Недель прет-а-порте и представил бархат, бахрому, обильные страусиные перья, плиссировку и корсеты в их «родном», люксовом, сегменте. В рамках вечерних нарядов эти элементы смотрятся намного органичнее, нежели в стритвеар-луках, претендуя на то, чтобы разбавить минимализм «оскаровских» образов в будущем году.
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Christian Dior Couture, осень-зима 2017/18
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Atelier Versace, осень-зима 2017/18
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Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
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Chanel Couture, осень-зима 2017/18
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Zuhair Murad Couture, осень-зима 2017/18
-
Elie Saab Couture, осень-зима 2017/18
-
Proenza Schouler, весна-лето 2017/18
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Zuhair Murad Couture, осень-зима 2017/18
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Ralph & Russo, осень-зима 2017/18
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