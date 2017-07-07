60 самых красивых платьев с Недели Высокой моды в Париже

Концентрация «голых» платьев на подуимах прошедшей Недели Высокой моды зашкаливала. Как только критики предрекли долгожданный закат моды на обнаженность, дизайнеры снова выстроились в очередь за фатином, тюлем и органзой. Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) вписала полупрозрачные наряды в ретро-эстетику и снизила градус провокационности при помощи воланов, «крылышек» и нежного песочного цвета. Пьерпаоло Пиччоли (Valentino) в ответ религиозной теме показа, благонравно прикрыл соски моделей принтами и нашивками. Сестры Малливи поддержали тег #freethenipple без ложной скромности, перевязав легкую ткань бантиками и распустившимися цветами. А Александр Вотье (Alexandre Vauthier), кому принадлежат самые «бесстыжие» наряды с Каннского фестиваля и «Грэмми», ненавязчиво спустил платья ниже груди — будто они случайно упали при динамичной ходьбе по подиуму.