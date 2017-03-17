«Хорошие художники копируют, великие — воруют» — фраза драматурга Элиота лучше всего описывает ситуацию в современной моде. Редактор моды Sobaka.ru Алена Галкина разбирается, почему копии и цитаты не тормозят, а развивают индустрию.
Почему плагиат — двигатель модной индустрии?
«У меня украли дело жизни. Burberry украли мою идею. Если мою идею ворует Burberry и продет это за безумные деньги, то почему я должен сидеть в ж**е?», — этим риторическим вопросом начинается исповедь московского дизайнера Кирилла Минцева, который обвинил британский бренд и его креативного директора Кристофа Бейли в плагиате. Речь идет о топе из коллекции Mintsev Kirill трехлетней давности — на февральском показе в Лондоне Минцев увидел накидку из плетеного шнура, сделанную в той же технике, что и его вещь, и запустил акцию протеста в социальных сетях Burberry. Рисерч коллекций последних трех-пяти лет действительно покажет, что подобной техники ручной работы большой подиум еще не видел. Но логично ли обвинять Бейли в плагиате сегодня, когда новые коллекциии, лукбуки и кампейны — весенне-летние, осенне-зимние, круизные, пре-осенние, мужские, женские, в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже, Стокгольме, Копенгагене, Сеуле и Москве — появляются чуть ли не каждый день, а повтор одного элемента можно списать на вспышку памяти? Именно так психологи называют ситуацию, когда мозг фиксирует увиденную где-то и когда-то картинку, но не запоминает деталей и непроизвольно повторяет.
Но речь сейчас не об этом: ситуацию с цитатой российского дизайнера можно воспринимать и как безвозмездную пиар-кампанию. На Минцева обратила внимание новая аудитория (сотни комментариев с хэштэгом #MintsevKirill vs. #Burberry сделали своё дело), а нам, например, срочно захотелось заказать у дизайнера серьги из этого, уже знаменитого, плетеного шнура. К копиям можно и нужно относиться с иронией — это пытался рассказать еще один московский дизайнер Антон Галецкий, который в своей коллекции смело повторил очевидные хиты с показов Celine, Moschino, Burberry и Dolce & Gabbana одновременно. И что получил взамен? Фан, ни одного судебного иска и репост коллекции в инстаграме Стефано Габбаны с почти миллионной аудиторией.
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Коллекция Антона Галецкого, посвященная копиям
Модные цитаты в правильном исполнении могут стать частью просветительской миссии: вспомним пальто Celine, открыто и до мелочей скопированное с оригинала американского дизайнера Джеффри Бина. Со статусом Фиби Файло в современном мире моды становится понятно, что дизайнер не хотела никого обманывать, а повтор знаменитого пальто — способ еще раз рассказать миру о работах гениального Бина, умершего в 2004 году. То же самое можно сказать и про цитаты Vetements: подрезанные джинсы, которые пестрили в стритстайле прошлого года — не воровство, а оммаж Мартину Марджеле и его джинсам с показа 1999-го года. Но вспомнили ли бы об этих хрестоматийных штанах ит-гелз, если бы не копия Демны Гвасалии?
С позитивной стороны можно рассматривать и масс-маркет, который беспощадно копирует вещи с подиума: таким брендам нужно всего две недели, чтобы подхватит тренд — от разработки до поступления оборчатых блузок, как у Chloe, или голубых ботфортов, как на шоу Balenciaga, на полки в магазины по всему миру. Ровно так же, как редакторы моды и миллениалы из Instagram, дизайнеры fast fashion диктуют тенденции и обозначают, что все будут носить в следующем сезоне. Если бы масс-маркет не копировал, а создавал свои самостоятельные коллекции, что бы мы получили в результате? Отдельную индустрию, которая делает оригинальный продукт и конкурирует с люксом. А пока масс-маркет будет подыгрывать подиуму, копируя вещи, хорошо всем: продажи люкса растут, и им ничего не грозит, а fast fashion продолжает строить свою мультимиллиардную империю (мы ведь помним, кто самый богатый человек на планете?).
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