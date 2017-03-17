Почему плагиат — двигатель модной индустрии?

С позитивной стороны можно рассматривать и масс-маркет, который беспощадно копирует вещи с подиума: таким брендам нужно всего две недели, чтобы подхватит тренд — от разработки до поступления оборчатых блузок, как у Chloe, или голубых ботфортов, как на шоу Balenciaga, на полки в магазины по всему миру. Ровно так же, как редакторы моды и миллениалы из Instagram, дизайнеры fast fashion диктуют тенденции и обозначают, что все будут носить в следующем сезоне. Если бы масс-маркет не копировал, а создавал свои самостоятельные коллекции, что бы мы получили в результате? Отдельную индустрию, которая делает оригинальный продукт и конкурирует с люксом. А пока масс-маркет будет подыгрывать подиуму, копируя вещи, хорошо всем: продажи люкса растут, и им ничего не грозит, а fast fashion продолжает строить свою мультимиллиардную империю (мы ведь помним, кто самый богатый человек на планете?).