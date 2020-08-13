Уже совсем скоро — 13 августа — пройдет онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории», который бренд IQOS снял в рамках проекта «Настоящие истории». В роли директора по костюмам выступил стилист и телеведущий Александр Рогов. На протяжении нескольких месяцев до начала съемок Александр занимался разработкой образов для всех героев фильма.

Сюжеты киноновелл основаны на реальных событиях, поэтому главной задачей было подобрать образы так, чтобы они идеально дополняли характеры героев и реалистично выглядели в кадре. Александр присутствовал на съемочной площадке, давал подробные рекомендации для каждого персонажа и лично утверждал финальные варианты.