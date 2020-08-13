Уже совсем скоро — 13 августа — пройдет онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории», который бренд IQOS снял в рамках проекта «Настоящие истории». В роли директора по костюмам выступил стилист и телеведущий Александр Рогов. На протяжении нескольких месяцев до начала съемок Александр занимался разработкой образов для всех героев фильма.
Сюжеты киноновелл основаны на реальных событиях, поэтому главной задачей было подобрать образы так, чтобы они идеально дополняли характеры героев и реалистично выглядели в кадре. Александр присутствовал на съемочной площадке, давал подробные рекомендации для каждого персонажа и лично утверждал финальные варианты.
Уникальность проекта «Настоящие истории» — в том, что он объединил в себе огромное количество абсолютно разных людей: в создании фильма участвовали 5 авторов историй*, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд — профессионалов из мира кино.
Онлайн-формат премьеры позволит совершеннолетним пользователям IQOS посмотреть фильм, где бы они ни находились. А для того, чтобы в полной мере передать атмосферу красной ковровой дорожки, Александр Рогов подготовил модные советы всем тем, кто хочет создать для себя дополнительный антураж кинопремьеры.
5 советов для девушек от Александра Рогова:
- чтобы создать правильное настроение, посмотрите репортажи с красных дорожек известных кинофестивалей накануне онлайн-премьеры;
- почувствуйте себя звездой — сделайте необычный макияж и актуальную укладку. На помощь придут видео-уроки от звездных стилистов;
- если не хотите тратить много времени на укладку — наденьте модную в этом сезоне косынку или эксцентричный тюрбан;
- выберите необычный, но удобный наряд: низ может быть максимально комфортным, а вот верх пусть будет ярким и акцентным: подойдет жакет-смокинг, топ с объемными рукавами, брошь-цветок, массивное ожерелье-чокер, крупные серьги или все вместе;
- не стоит забывать и про обувь — отдайте предпочтение модным в этом сезоне мюлям или бабушам с декором.
6 советов для мужчин:
- побрейтесь и используйте патчи под глаза;
- укладка может быть небрежной — воспользуйтесь текстурирующими средствами для стайлинга;
- не бойтесь экспериментов: наденьте смокинг с рубашкой и бабочкой, а брюки замените на расслабленные джоггеры — современная версия Секретного Агента!
- хорошим выбором станет и простая белая футболка, обыграйте ее в рок-нрольном стиле. Наденьте бандану, косуху или цепь на шею;
- широкополая шляпа тоже отличный вариант — дерзко и акцентно. С ней даже простая рубашка в клетку будет смотреться стильно!
- обувь можете выбрать любую: классические ботинки, слиперы, грубые ботинки, белые кеды или домашние тапки, но назовем их модно — мюли.
Онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории» состоится 13 августа на сайте проекта truestories.ru, доступном только для совершеннолетних пользователей.
*5 авторов историй — 5 совершеннолетних пользователей IQOS
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Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.
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