Посмотрите новый кампейн Gucci, посвященный коллекции осень-зима 2020/2021

В кампейнах и показах Gucci все больше прозрачности: то Микеле пускает зрителей шоу за кулисы, то показывает новую коллекцию на команде бренда, а сейчас дал свободу своим моделям. «Я решил позволить одежде путешествовать по домам моделей, которые годами воплощали мои идеи, которых я выбрал за их уникальность», — комментирует концепцию новой рекламной кампании креативный директор Gucci.