Посмотрите новый кампейн Gucci, посвященный коллекции осень-зима 2020/2021

Все снимки — результат творчества самих моделей кампании, а локации — их собственные дома. Герои кампейна под названием The Ritual занимаются привычными делами: пьют кофе, тренируются, облагораживают сад. Gucci добавили немного театральности в рутину, Алессандро Микеле это умеет.
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В кампейнах и показах Gucci все больше прозрачности: то Микеле пускает зрителей шоу за кулисы, то показывает новую коллекцию на команде бренда, а сейчас дал свободу своим моделям. «Я решил позволить одежде путешествовать по домам моделей, которые годами воплощали мои идеи, которых я выбрал за их уникальность», — комментирует концепцию новой рекламной кампании креативный директор Gucci.
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