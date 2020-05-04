В новой непростой реальности, когда по независящим от нас обстоятельствам меняется наш привычный образ жизни, glo призывает не унывать, искать пути для саморазвития и самовыражения, находясь дома, а также каждый день пробовать что-то новое. Бренд всегда ценил близких по духу молодых дизайнеров с их нестандартным взглядом на стиль, с их новаторством и способностью смотреть на привычные вещи под другим углом. Результатом новой коллаборации glo с брендами Outlaw Moscow, Tigran Avetisyan и ARUT MSCW стала коллекция одежды для дома Today I will be with attitude!1
glo и молодые российские дизайнеры представили коллекцию домашней одежды
1Сегодня у меня будет свое мнение
Каждый дизайнер подошел к этой теме творчески и предложил свое видение домашнего аутфита. Например, основатели Outlaw Moscow Диляра Минрахманова и Максим Башкаев создали «церемониальную» униформу — черное японское кимоно и широкие штаны хакама из мягкого хлопка со специальным кармашком для устройства glo и слоганом Today I will stay strong!2 Стильный комплект подойдет и для рабочей видеоконференции, и для домашней повседневности.
2Сегодня я буду сильным
«Мы недавно пересматривали японские фильмы 50−60-х годов, режиссеров Масаки Кобаяси и Акиры Куросавы, и были заворожены эстетикой медленный кадров, тайными смыслами и стилем героев средневековой Японии. В рамках этого проекта мы обращаемся к наследию японского кинематографа и предлагаем отправиться в путешествие на восток: вспомнить о заповедях самурайского кодекса бусидо «Хакагурэ» (дословно «Сокрытое в листве»), в котором честь и несгибаемая воля — основа морали воина. Об этом мы хотим напомнить сейчас, во времена неопределенности и трудностей», — рассказывают Диляра и Максим о новой коллекции.
Основатель марки ARUT MSCW Арут известен своими платьями, которые становятся гвоздем любого мероприятия, но в этой коллекции он создал комплект для роскошной пижамной вечеринки. Классическая пижама в стиле 50-х с английским воротником и кантами дополнена жизнерадостными пайетками, фирменной деталью discoteque couture3. В качестве дополнения дизайнер составил специальный трек-лист позитивной музыки, который будет доступен по QR-коду, указанному на коробке. Самоизоляция в такой пижаме станет настоящим праздником под девизом Today I will stay fabulous!4, а музыка создаст нужное настроение.
3Дискотечный кутюр
4Сегодня я буду сногсшибательным
«Это уже не первое наше сотрудничество с брендом — мы создавали лимитированную коллекцию аксессуаров для устройств glo. Работая над новым проектом, мне хотелось передать ощущение радости, которое мы испытываем при встрече с друзьями, на вечеринках, слушая любимую музыку. Одежда обладает особенным свойством, она меняет настроение также, как и музыка. Сочетание этих двух составляющих позволит мысленно снова погрузиться в счастливые моменты», — делится Арут.
Тигран Аветисян, уроженец Санкт-Петербурга, создал для проекта ироничный комплект, имитирующий офисный костюм. Халат и платок Tigran Avetisyan сделают рабочий день дома продуктивным и комфортным даже под слоганом Today I will stay out of office5. Дизайнер вдохновляется современным искусством, поэтому его изделия можно не только надевать на себя во время конференц-колла, но и смело вешать на стену как арт-объекты.
5Сегодня я буду вне офиса
«Создавая коллекцию для glo, я задавался вопросом переосмысления свободы. Насколько наше понимание свободы поменялось в нынешних условиях? Были ли мы свободны раньше или стали более свободными сейчас? Самое важное — оставаться свободным внутри и сохранять оптимистичный настрой независимо от обстоятельств», — утверждает Тигран.
Оставаться дома красиво и с комфортом также помогут устройства glo, которые позволят не отвлекаться от удаленной работы и других привычных дел, ведь благодаря инновационной технологии glo не загрязняет воздух в помещении, оставляет меньше неприятного запаха на руках, волосах, одежде и в комнате.
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