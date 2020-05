glo и молодые российские дизайнеры представили коллекцию домашней одежды

В новой непростой реальности, когда по независящим от нас обстоятельствам меняется наш привычный образ жизни, glo призывает не унывать, искать пути для саморазвития и самовыражения, находясь дома, а также каждый день пробовать что-то новое. Бренд всегда ценил близких по духу молодых дизайнеров с их нестандартным взглядом на стиль, с их новаторством и способностью смотреть на привычные вещи под другим углом. Результатом новой коллаборации glo с брендами Outlaw Moscow, Tigran Avetisyan и ARUT MSCW стала коллекция одежды для дома Today I will be with attitude!1