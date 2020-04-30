Основатель и креативный директор House of Leo Леонид Алексеев прочтет серию онлайн-лекций о мужском костюме и особенностях современного мужского гардероба. Первые тизеры уже появились в Instagram петербургского бренда, но точная дата запуска пока неизвестна. В будущем команда также планирует привлекать к семинарам сторонних экспертов и фэшн-специалистов.
Леонид Алексеев прочтет серию онлайн-лекций о мужском костюме
Леонид Алексеев
Основатель и креативный директор бренда House of Leo
«Если человек носит костюмы, их должно быть определенное количество. Минимум два деловых костюмы, несколько более расслабленных для ношения в свободное время – для театра, ресторана и гостей. Обязательно вечерний для свадьбы, похорон, премьеры, гастрономического ужина и желания сделать приятное любимому человеку».
Напомним, большая часть коллекций House of Leo состоит именно из костюмов, а ателье бренда специализируется на индивидуальном пошиве. Среди поклонников последнего – молодой артист балета Мариинского театра Максим Зенин. Он не только заказывает у марки пиджаки, брюки и жилеты по собственным меркам, но и принимает участие в съемках – например, в рамках нового лукбука.
Напомним, ранее House of Leo сняли ролик об открытии новой штаб-квартиры и представили сумку Tattooed Billy – ее вручную «забивают» татуировками для клиента.
Фото: архивы пресс-службы
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