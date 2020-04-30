Леонид Алексеев прочтет серию онлайн-лекций о мужском костюме

Основатель и креативный директор бренда House of Leo

«Если человек носит костюмы, их должно быть определенное количество. Минимум два деловых костюмы, несколько более расслабленных для ношения в свободное время – для театра, ресторана и гостей. Обязательно вечерний для свадьбы, похорон, премьеры, гастрономического ужина и желания сделать приятное любимому человеку».