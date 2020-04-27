Puma и First Mile представили коллекцию, сделанную из переработаных материалов

Келси Холлинг, глава отдела по работе с партнерами First Mile, добавляет, что «эта коллекция прославляет не только окружающую среду, но и тех людей, которые выполняют важную работу по сокращению отходов». Напомним, ранее мы писали о коллаборации Puma с американским дизайнером Руиджи Вийасенором и о втором дропе Puma x Rhude, вдохновленном мотоспортом и эстетикой 80-х.

Фото: архивы пресс-службы

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