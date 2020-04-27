Puma и First Mile выпустили ко-брендовую коллекцию, сделанную из переработаных материалов. В феврале компании анонсировали первый сбор пластиковых бутылок, которые и были использованы при производстве новых вещей.
Puma и First Mile представили коллекцию, сделанную из переработаных материалов
В дропе представлены аксессуары, обувь и вещи – камуфляжные принты, темно-зеленые оттенки и яркие сочетания смотрятся универсально и многофункционально. Коллекцию можно купить на сайте ru.puma.com, старт продаж случился 22 апреля, в День Земли. «Как напоминание о том, что мы должны заботиться о нашей планете и постоянно работать над уменьшением воздействия на окружающую среду», – объясняет Стефан Зайдель, руководитель отдела устойчивого развития компании Puma.
Келси Холлинг, глава отдела по работе с партнерами First Mile, добавляет, что «эта коллекция прославляет не только окружающую среду, но и тех людей, которые выполняют важную работу по сокращению отходов». Напомним, ранее мы писали о коллаборации Puma с американским дизайнером Руиджи Вийасенором и о втором дропе Puma x Rhude, вдохновленном мотоспортом и эстетикой 80-х.
Фото: архивы пресс-службы
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