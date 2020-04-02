PUMA x CHINATOWN MARKET представили очередную коллаборацию. В новую капсулу вошли две версии кроссовок FUTURE RIDER. Если предыдущая совместная работа двух брендов была очень красочной и сопровождалась веселым смайлом — фирменным знаком CHINATOWN MARKET — то в этой коллекции дизайнеры решили ограничиться только монохромом и желтым цветом, без которого не обходится ни одна работа калифорнийского бренда. Получилось очень стильно и футуристично!
Новая капсульная коллекция PUMA x CHINATOWN MARKET: дуализм белого и черного
В коллекции два цветовых решения кроссовок FUTURE RIDER: черный и белый. Желтые яркие детали контрастируют с монохромной внешностью модели. Каждая версия FUTURE RIDER упакована в специальную коробку соответствующего цвета, что еще раз подчеркивает — если уж ты на белой стороне, то до конца. И наоборот.
История бренда CHINATOWN MARKET
Основателю марки Майку Шерману только в следующем году исполняется 30, а он уже с головой погрузился в культуру уличной одежды. Майк успел поработать в нескольких концепт-сторах в качестве дизайнера, а также у него уже была своя собственная марка одежды. Над CHINATOWN MARKET Майк работает вместе со своими друзьями с 2016 года. Их штаб-квартира находится в студии Six Ounce в Лос-Анджелесе, в здании, полностью покрытом граффити, а сама работа больше похожа на тусовку. Упомянутый выше смайл — главный символ бренда, он стал частью лицензионного соглашения со SmileyWorld, лондонской компанией, впервые зарегистрировавшей права на вездесущий знак. Бренд CHINATOWN MARKET создает свои вещи с юмором и юношеским максимализмом, он не следит за модой, а сам задает новые тренды.Такой свободный подход к созданию вещей и сделал CHINATOWN MARKET любимцами молодежи Калифорнии, а позже и всего мира.
Капсульная коллекция PUMA x CHINATOWN MARKET станет доступна в России со 2 апреля на официальном сайте бренда.
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