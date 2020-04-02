Новая капсульная коллекция PUMA x CHINATOWN MARKET: дуализм белого и черного

История бренда CHINATOWN MARKET

Основателю марки Майку Шерману только в следующем году исполняется 30, а он уже с головой погрузился в культуру уличной одежды. Майк успел поработать в нескольких концепт-сторах в качестве дизайнера, а также у него уже была своя собственная марка одежды. Над CHINATOWN MARKET Майк работает вместе со своими друзьями с 2016 года. Их штаб-квартира находится в студии Six Ounce в Лос-Анджелесе, в здании, полностью покрытом граффити, а сама работа больше похожа на тусовку. Упомянутый выше смайл — главный символ бренда, он стал частью лицензионного соглашения со SmileyWorld, лондонской компанией, впервые зарегистрировавшей права на вездесущий знак. Бренд CHINATOWN MARKET создает свои вещи с юмором и юношеским максимализмом, он не следит за модой, а сам задает новые тренды.Такой свободный подход к созданию вещей и сделал CHINATOWN MARKET любимцами молодежи Калифорнии, а позже и всего мира.