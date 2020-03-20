Крупные бренды сегодня часто обвиняют в том, что постоянное обновление коллекций не отвечает принципам экологичности. Представители индустрии возражают: смена тенденций – неотъемлемая часть самого модного процесса. RESERVED доказали, что компромисс возможен! На примере их новой коллекции Joyful #Eco Aware разбираемся, как одновременно создавать одежду, отвечающую всем последним модным трендам, и вносить вклад в сохранение планеты.
Почему экологичная мода – не оксюморон?
На первом плане у RESERVED забота не только о клиентах, но и об окружающей среде: в эпоху надвигающегося экологического кризиса бренду удается создавать ультрамодные вещи и при этом минимизировать негативное воздействие на природу и грамотно использовать ее ресурсы. Как это возможно?
Материалы
Целлюлоза, древесина, переработанные пластиковые бутылки... Неужели из этого можно делать одежду? На самом деле будущее именно за новейшими разработками в области материалов. Сегодня уже недостаточно просто отказаться от неэтичных тканей (хотя RESERVED это сделали еще в 2014 и 2016 году, перестав использовать ангору и натуральный мех). Важно внедрять в производство органические и переработанные материалы. Для всей линейки Eco Aware бренд использует сертифицированные ткани, полученные экологически чистым путем. В новой весенне-летней коллекции много органического хлопка, выращивание которого не загрязняет грунтовые воды, почву и атмосферу: он собирается вручную в соответствии с естественным циклом вегетации. А еще, в сравнении с обычным, более приятен на ощупь, легче поддается окрашиванию и реже вызывает аллергию.
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Парка из переработанного полиэстера, 5499 руб. Широкие брюки из полиамида, 2999 руб.
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Парка из переработанного полиэстера, 5499 руб. Широкие брюки из полиамида, 2999 руб.
Другая интересная ткань – EcoVero™, экологически чистая альтернатива вискозе, одной из самых приятных и неприхотливых в носке. Ее делают из древесины эвкалипта, бука и ели, и такое производство, по сравнению с традиционным, позволяет сократить выброс парниковых газов на 50%. Есть в коллекции Joyful #Eco Aware и комфортный, мягкий, при этом биоразлагаемый тенцелл, и экологичная альтернатива ацетатному шелку Naia™, волокна которой получаются из целлюлозы, – такая же приятная на ощупь (и, кстати, гипоаллергенная!).
Самые преданные экоактивисты по достоинству оценят вещи из материала Repreve® — переработанного полиэстера, на 100% состоящего из использованных пластиковых бутылок. Всего пяти штук достаточно для изготовления одной футболки, а семи — для одной пары джинсов. Согласитесь, приятно знать, что использованный пластик оказался не в океане, а в вашем гардеробе – к тому же в таком стильном воплощении.
Дизайн
Коллекция Joyful #Eco Aware собрала самые интересные тренды весны и лета 2020. Пастельные оттенки (освежающий мятный, сочный лаймовый и нежный сиреневый, универсальные белый и беж) сочетаются между собой так удачно, что можно брать любые вещи из коллекции и комбинировать случайным образом – все равно получится красиво. Здесь есть и новая романтика (летящие платья и цветочный принт – комбо этой весны), и модный «парашют»: пышные плащи и брюки, словно наполненные воздухом, и топы с объемными рукавами – такой силуэт будет на пике актуальности. Вещи пусть и остромодные, но универсальные по крою и сделаны из легких, приятных на ощупь и носких тканей – а значит, надолго поселятся в вашем гардеробе. Тоже плюсик в пользу экологичности!
Производство
RESERVED не первый год поддерживает концепцию устойчивого развития. В прошлом году компания выпустила коллекцию Premium Sustainable, а еще регулярно проводит специальные тренинги для дизайнеров и проверяет своих поставщиков на предмет достойных условий труда и соответствия экологическим стандартам. RESERVED также планируют представить программу For People For Our Planet, которая будет направлена на решение проблемы управления водными и энергетическими ресурсами и сокращение углеродного следа.
Приобрести вещи из линейки Eco Aware можно в RESERVED Галерея в Петербурге, магазинах RESERVED в ТРЦ Columbus и ТЦ «Метрополис» в Москве, а также онлайн на www.reserved.com
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