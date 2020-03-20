Почему экологичная мода – не оксюморон?

Другая интересная ткань – EcoVero™, экологически чистая альтернатива вискозе, одной из самых приятных и неприхотливых в носке. Ее делают из древесины эвкалипта, бука и ели, и такое производство, по сравнению с традиционным, позволяет сократить выброс парниковых газов на 50%. Есть в коллекции Joyful #Eco Aware и комфортный, мягкий, при этом биоразлагаемый тенцелл, и экологичная альтернатива ацетатному шелку Naia™, волокна которой получаются из целлюлозы, – такая же приятная на ощупь (и, кстати, гипоаллергенная!).

Самые преданные экоактивисты по достоинству оценят вещи из материала Repreve® — переработанного полиэстера, на 100% состоящего из использованных пластиковых бутылок. Всего пяти штук достаточно для изготовления одной футболки, а семи — для одной пары джинсов. Согласитесь, приятно знать, что использованный пластик оказался не в океане, а в вашем гардеробе – к тому же в таком стильном воплощении.