Почему экологичная мода – не оксюморон?

Производство

RESERVED не первый год поддерживает концепцию устойчивого развития. В прошлом году компания выпустила коллекцию Premium Sustainable, а еще регулярно проводит специальные тренинги для дизайнеров и проверяет своих поставщиков на предмет достойных условий труда и соответствия экологическим стандартам. RESERVED также планируют представить программу For People For Our Planet, которая будет направлена на решение проблемы управления водными и энергетическими ресурсами и сокращение углеродного следа.