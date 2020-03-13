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Почему покупать вещи в Babochka выгоднее, чем за границей?

Неделя началась сногсшибательно: курс доллара превысил порог в 74 рубля, а евро – в 84. Никогда такого не было и вот опять, скажете вы, а мы вспомним 2016-й, когда валюта ставила рекорды круче нынешних. И пока показатели приходят в норму (а мы – в себя от происходящий событий), Babochka радует приятными новостями: компания не будет повышать цены на вещи, несмотря на изменение курса. Красота!

  • Куртка Loewe, 146 600 рублей 

  • Платье Loewe, 120 700 рублей 

  • Платье Loewe, 85 500 рублей

  • Туфли Valentino, 51 700 рублей 

  • Платье Valentino, 186 700 рублей

Покупать в Петербурге сейчас действительно выгоднее, чем в Европе. Например, милитари-куртка Loewe из шелка и хлопка на европейском сайте бренда стоит 171 550 рублей по текущему курсу доллара, а на сайте Babochka  – 146 600 рублей. То же самое касается и платья испанской марки с широким эластичным поясом цвета антоновских яблок (120 700 рублей вместо 142 350 рублей), и платья из шерсти с круглым горловым вырезом (85 500 рублей вместо 102 200 рублей).

  • Плащ из шелка Valentino, 397 000 рублей

  • Куртка Valentino, 186 700 рублей 

  • Сумка Valentino, 129 000 рублей 

  • Платье Valentino, 187 500 рублей 

  • Двубортное пальто Valentino, 389 500 рублей 

Шелковый плащ Valentino, усыпанный цветами в оттенках картин Эжена Делакруа, можно купить за 397 рублей, а не за 403 380 рублей. Туфли, куртки и сумки руки Пьерпаоло Пиччоли тоже не исключение – они стоят сейчас в Babochka на десятки тысяч дешевле, чем за границей. У кроссовок Ermenegildo Zegna и Loro Piana разница в цене меньше, чем у предыдущих брендов, но покупать их в городских концепт-сторах все равно выгоднее: во-первых, не придется ждать доставку, а во-вторых, платить налог – в 2020 году лимит беспошлинных покупок опустился до 200 евро.

  • Платье Loro Piana, 199 900 рублей

  • Кроссовки из кожи от Ermenegildo Zegna, 48 100 рублей

  • Блуза Valentino, 104 200 рублей

  • Кроссовки Ermenegildo Zegna, 37 600 рублей 

  • Кроссовки из шерсти от Loro Piana, 43 350 рублей 

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Наташа Лыбина,
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