Неделя началась сногсшибательно: курс доллара превысил порог в 74 рубля, а евро – в 84. Никогда такого не было и вот опять, скажете вы, а мы вспомним 2016-й, когда валюта ставила рекорды круче нынешних. И пока показатели приходят в норму (а мы – в себя от происходящий событий), Babochka радует приятными новостями: компания не будет повышать цены на вещи, несмотря на изменение курса. Красота!
Почему покупать вещи в Babochka выгоднее, чем за границей?
Покупать в Петербурге сейчас действительно выгоднее, чем в Европе. Например, милитари-куртка Loewe из шелка и хлопка на европейском сайте бренда стоит 171 550 рублей по текущему курсу доллара, а на сайте Babochka – 146 600 рублей. То же самое касается и платья испанской марки с широким эластичным поясом цвета антоновских яблок (120 700 рублей вместо 142 350 рублей), и платья из шерсти с круглым горловым вырезом (85 500 рублей вместо 102 200 рублей).
Шелковый плащ Valentino, усыпанный цветами в оттенках картин Эжена Делакруа, можно купить за 397 рублей, а не за 403 380 рублей. Туфли, куртки и сумки руки Пьерпаоло Пиччоли тоже не исключение – они стоят сейчас в Babochka на десятки тысяч дешевле, чем за границей. У кроссовок Ermenegildo Zegna и Loro Piana разница в цене меньше, чем у предыдущих брендов, но покупать их в городских концепт-сторах все равно выгоднее: во-первых, не придется ждать доставку, а во-вторых, платить налог – в 2020 году лимит беспошлинных покупок опустился до 200 евро.
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