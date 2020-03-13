Почему покупать вещи в Babochka выгоднее, чем за границей?

Шелковый плащ Valentino, усыпанный цветами в оттенках картин Эжена Делакруа, можно купить за 397 рублей, а не за 403 380 рублей. Туфли, куртки и сумки руки Пьерпаоло Пиччоли тоже не исключение – они стоят сейчас в Babochka на десятки тысяч дешевле, чем за границей. У кроссовок Ermenegildo Zegna и Loro Piana разница в цене меньше, чем у предыдущих брендов, но покупать их в городских концепт-сторах все равно выгоднее: во-первых, не придется ждать доставку, а во-вторых, платить налог – в 2020 году лимит беспошлинных покупок опустился до 200 евро.