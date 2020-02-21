Финишная прямая рабочей недели и грядущие длинные выходные – соблазнительная возможность отправиться на незапланированный уикенд в любимую точку планеты и головная боль, вызванная отсутствием подарков для родных и близких. Но отставить панику – берем курс на магазины, среди ассортимента которых «Собака.ru» выбрала лучшие коллекции, книги и бьюти-сюрпризы.
50 подарков к гендерным праздникам для тех, кто начинает их поиск в последний момент
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Джемпер из хлопка Givenchy, 49 950 рублей (Babochka)
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Часы Day-Date Rolex, 2 406 400 рублей (Rolex)
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Очки Andy Wolf, 30 000 рублей («Refaced»)
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Кепка Palm Angels, 6 995 рублей (ДЛТ)
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Туфли Casadei, 48 000 рублей (Rendez-Vous)
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Сумка Salar, 28 999 рублей («Кенгуру»)
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Куртка Yves Salomon Army, 59 500 рублей (Babochka)
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Мужской халат Boss, 10 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Полусапоги Tommy Hilfiger, 12 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Юбка Lacoste, 15 480 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Часы Rolex – идеальный подарок для тех, у кого каждый вечер – пятница (они показывают не только время, но и день недели). Без халата Hugo Boss не обойтись, если вы планируете провести праздники дома, расхаживая по квартире с бокалом (классный найден у Vista Alegre!) вина и оплаченной подпиской на Netflix. Туфли мечты для любимой – или «черевички», как в «Ночи перед Рождеством» – не составит труда найти у Casadei и Tommy Hilfiger, минуя посредников в виде нечистой силы, описанной Гоголем.
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Кроссовки adidas + Kanye West Yeezy Boost, 16 999 рублей (ТРЦ «Галерея)
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Рубашка Guess, 6 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Боди Victoria's Secret, 7 699 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Плащ Marc Cain, 53 600 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Бокал Vista Alegre, 1 600 рублей (Универмаг «Московский»)
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Сетчатая сумка Stella McCartney, 61 500 рублей (Babochka)
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Колье из белого жемчуга «Сахарок», 5 000 рублей («Сахарок»)
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Свитшот Springfield, 2 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Фотоаппарат Fujifilm, 14 799 рублей («Кенгуру»)
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Рубашка My812, 9 800 рублей (My812)
Если девушка тайком надевает ваши рубашки (и думает, что никто не видит), попробуйте подарить ей свою – крутой оверсайз-вариант от My812 отобьет желание заглядывать (хотя бы на какое-то время!) в мужской гардероб. Сетчатая сумка Stella McCartney поможет везде сойти за своего – с ней хоть в магазин за продуктами (правда, поместится немного), хоть на бал (особенно, если он посвящен защите природы).
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Увлажняющий крем в эксклюзивной упаковке Mario Sorrenti La Mer, 21 600 рублей (ДЛТ)
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Кеды Vans, 6 390 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Набор носков St.Friday Socks, 1 600 рублей (St.Friday Socks)
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Часы Patek Philippe, цена по запросу (ДЛТ)
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Кроссовки adidas Superstar, 7 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Свитшот Off-White, 33 850 рублей (ДЛТ)
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Ароматизатор в автомобиль Millefiori Milano, 1 150 рублей (Универмаг «Московский»)
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Книга Майи Туровской «7 1/2 или Фильмы Андрея Тарковского», 930 рублей («Подписные издания»)
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Футболка Lacoste, 11 980 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Косуха Ansel, 35 300 рублей (Subbota Showroom)
Кеды от Vans (хэштег «мы такие разные, но вместе») понравятся не только скейтерам, но всем, а книга Майи Туровской «7 1/2 или Фильмы Андрея Тарковского» придется по вкусу ценителям кино, которые устали от просмотров на большом экране и хотят разнообразить досуг увлекательным чтением. Guilty pleasure – платье Loïve и жакет 404 Not Found: оба расшитые и недешевые, но очень красивые!
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Ремень Ralph Lauren, 34 600 рублей (ДЛТ)
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Сумка Escada, 84 380 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Кольцо Comme des Garçons, 29 000 рублей (Comme des Garçons)
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Толстовка Tommy Hilfiger, 8 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Визитница Brooks Brothers, 8 800 рублей (Boscofamily)
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Галстук-бабочка из шелка Brioni, 14 250 рублей (Babochka)
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Сумка Calvin Klein, 12 900 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Тренч Strellson, 34 590 рублей (ТЦ «Невский Центр»)
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Платье Jenny Loïve, 65 000 рублей (Loïve)
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Жакет Ephemera 404 Not Found, 38 500 рублей (404 Not Found)
Поправить семейный бюджет будет легко с копилкой Paul Smith – она такая красивая, что хочется отдавать ей деньги снова и снова, вспомнить детство – с дроном Silverlit, а почувствовать себя на высоте – с кожаными туфлями Burberry. Запасные варианты для тех, у кого все есть, или для тех, кому ничего не нравится, – аромат Etro (лишним точно не будет!) и кольцо-кастет Comme des Garçons (только для экстренных случаев).
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Кожаные туфли Burberry, 96 550 рублей (ДЛТ)
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Копилка Paul Smith, 8 200 рублей (Paul Smith)
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Смарт-часы Diesel On Axial, цена по запросу (Diesel)
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Подвеска John Varvatos, 60 060 рублей (John Varvatos,)
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Аромат Etro, 6 400 рублей (Etro)
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Рюкзак Herschel Settlement, 5 990 рублей (Street Beat)
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Шуба Yves Salomon, 112 000 рублей (Babochka)
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Часы TAG Heuer Aquaracer, 130 000 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бомбер adidas, 9 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Дрон Silverlit, 7 999 рублей («Кенгуру»)
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