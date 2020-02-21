50 подарков к гендерным праздникам для тех, кто начинает их поиск в последний момент

Поправить семейный бюджет будет легко с копилкой Paul Smith – она такая красивая, что хочется отдавать ей деньги снова и снова, вспомнить детство – с дроном Silverlit, а почувствовать себя на высоте – с кожаными туфлями Burberry. Запасные варианты для тех, у кого все есть, или для тех, кому ничего не нравится, – аромат Etro (лишним точно не будет!) и кольцо-кастет Comme des Garçons (только для экстренных случаев).