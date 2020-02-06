Prada и UNESCO будут бороться с загрязнением океанов

Образовательная программа состоит из вебинаров и четырех уроков – на последнем занятии участники будут создавать рекламные кампании, которые должны привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов. Инициативу поддержали учебные заведения в Берлине, Лондоне, Милане, Париже, Мехико, Нью-Йорке и других городах мира.

Напомним, что ранее Prada и UNESCO уже сотрудничали: прошлом году они выпустили коллекцию сумок Re-Nylon из переработанного нейлона и часть средств от продаж отправили программе UNESCO по защите морей и океанов.

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