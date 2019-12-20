У каждого из нас есть друг, над подарком которому приходится ломать голову: либо он ничего не хочет, либо он уже все купил, либо его вкусы весьма специфичны. Мы собрали 45 неожиданных и нестандартных, но безусловно красивых вещей – дорогих и не очень.
45 подарков для тех, у кого все есть
Серебрянные казаки с принтом своего прямого назначения – for walking – от Off-White, лаконичный браслет Louis Vuitton с логотипом и игрушечный дом, который понравится даже взрослым – готовый пак подарков для семьи. Остается упаковать и положить под елку!
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Поясная сумка Chanel, 241 500 рублей (Chanel)
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Высокие ботинки The Row, 113 800 рублей (Babochka)
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Браслет Louis Vuitton, 27 700 рублей (Louis Vuitton)
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Игрушка «Зимнее шале» LOL, 40 999 рублей («Кенгуру»)
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Часы Hublot, цена по запросу (Hublot)
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Юлдус Бахтиозина «Цветочек аленький», 2 000 euro (Галерея современного искусства Anna Nova)
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Сапоги Off-White, 89 950 рублей (ДЛТ)
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Галстук Corneliani, 9 200 рублей (Corneliani)
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Сумка Givenchy, 74 590 рублей (DayNight)
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Обложка на паспорт и картхолдер Tommy Hilfiger 8490 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Украшения – лучшие товарищи не только девушек, но и мужчин. Печатка Dior из латуни и драгоценной смолы понравится самому привередливому парню, а фотоаппарат с мгновенной печатью Fujifilm позволит поймать и увековечить момент радости. Получившийся портрет кладем в картхолдер и обложку на паспорт Tommy Hilfiger – всегда под рукой, он будет напоминать в новом году о трепетных минутах минувшего.
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Свитшот Doublet, 36 997 рублей (DayNight)
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Мужское кольцо Cookie из латуни и драгоценной смолы черного цвета Dior, цена по запросу (Dior)
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Пуховик Bosco Fresh, 79 900 рублей (Boscofamily)
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Шляпа Cocoshnik, 10 000 рублей (Cocoshnik)
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Часы Zenith, цена по запросу (ДЛТ)
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Фотоаппарат с мгновенной печатью Fujifilm, 14 799 рублей («Кенгуру»)
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Розовые босоножки из атласа Maje, 17 430 рублей (Maje)
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Книга Jum Takahashi «Undercover», 5604 («Подписные издания»)
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Набор для поврежденных волос Immun Lebel, 5 820 рублей (Lebel)
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Ремень с камнями Oscar de la renta, 104 250 рублей (Babochka)
Заколка-корона Dolce&Gabbana разрешит томительные сомнения в собственной самооценке – в 2020-ый заходим королевской походкой и с гордо с поднятой головой, а портативный кинотеатр и пижама с перьями страуса сделают праздничные январские вечера уютными и атмосферными.
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Украшение для волос Dolce&Gabbana, 155 000 рублей (ДЛТ)
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Кроссовки Run Star Hike Converse, 11 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Портативный кинотеатр Cinemood, 34 990 рублей («Кенгуру»)
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Платье Myseasons, 38 000 рублей (Myseasons)
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Рюкзак Vetements, 43 200 рублей (DayNight)
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Блуза Osome2some, 12 400 рублей (Osome2some)
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Мария Агуреева «Без названия», 4 550 euro (Галерея современного искусства Anna Nova)
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Пижама с пером страуса To be a woman shop, 14 900 рублей (To be a woman shop)
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Мужская оправа Andy Wolf, 27 200 рублей («Ретроспектоптика»)
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Кроссовки из кожи Golden Goose Deluxe Brand, 122 630 рублей (Babochka)
Декантер Ralph Lauren Home и сервиз Parler Seul Bernardaud как идеальное декор-решение новогоднего ужина, а пуфы Woodi Furniture – комфортная скамейка запасных для тех, кому не хватит места за столом. Теплый пуховик лишним не бывает, поэтому его тоже смело дарим: ленточка необязательна – весьма вероятно, что он пригодится в первые минуты после боя курантов. Даешь салют и фейерверки!
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Декантер и бокалы Ralph Lauren Home, 27 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Автоматический керлер Philips, 9 690 рублей (Shop.philips.ru)
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Сумка Marc Cain, 16 700 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Скульптура King Kong by Richard Orlinski Christofle, 375 000 рублей (ДЛТ)
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Коллекция English Pear&Freesia Jo Malone, 7 100 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Зимняя шуба в сером цвете «Росá», 14 990 рублей («Росá»)
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Пуфы «Танцы» Woodi Furniture, 8 900 рублей (Woodi Furniture)
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Пуховик Undercover x Valentino, 165 355 рублей (DayNight)
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Женская куртка SHU, 8 390 рублей (SHU)
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Cервиз из 100 предметов на 12 персон Parler Seul Bernardaud, 2 545 000 рублей (ДЛТ)
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