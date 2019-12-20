45 подарков для тех, у кого все есть

Украшения – лучшие товарищи не только девушек, но и мужчин. Печатка Dior из латуни и драгоценной смолы понравится самому привередливому парню, а фотоаппарат с мгновенной печатью Fujifilm позволит поймать и увековечить момент радости. Получившийся портрет кладем в картхолдер и обложку на паспорт Tommy Hilfiger – всегда под рукой, он будет напоминать в новом году о трепетных минутах минувшего.