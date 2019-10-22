Швейцарский бред Hublot представил новые часы цвета ультрамарин

Еще в 2011 году Hublot изобрели уникальный сплав керамики и 24-каратного золота, который стал одним из самых устойчивых к царапинам материалом для часов. После этого швейцарский часовой бренд стал уделять инновациям, связанным с керамикой, особое внимание. Вскоре появилась новая формула, позволяющая производить этот материал в цветах ярких оттенков, что прежде не удавалось никому в индустрии.

Работа мануфактурного механизма калибра HUB1242 с автоматическим подзаводом видна сквозь скелетонизированный циферблат часов Hublot Big Bang Unico Blue Magic и обладает запасом хода 72 часа. Благодаря хроногафу Flyback часы точны даже на коротких дистанциях, и засекают временные отрезки при помощи кнопок, расположенных у часовых меток «2» и «4». Часы комплектуются каучуковым ремешком с титановой вставкой.