Софья Бутусова запустила ювелирный бренд

«Идея заняться ювелирными украшениями у нас возникла около года назад, — рассказывает «Собака.ru» Софья. — Мы с мужем вместе разрабатываем дизайн, выбираем камни, определенные модели делаем в 3D, но все они впоследствии проходят ручную обработку. Мы любим то, что делаем, для нас это способ выразить себя, поделиться нашими мыслями с другими. Но при этом мы хотим дать возможность людям увидеть в украшениях что-то свое и дать им свои названия».