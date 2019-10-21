Дочь лидера рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова Софья пробует себя в роли дизайнера украшений. Пройдя обучение у знакомых ювелиров, девушка вместе с мужем Антоном открыла бренд «Артефакты души», в рамках которого выпускает кольца, серьги и кулоны с опалом, гранатом, турмалином и другими натуральными камнями.
Софья Бутусова запустила ювелирный бренд
«Идея заняться ювелирными украшениями у нас возникла около года назад, — рассказывает «Собака.ru» Софья. — Мы с мужем вместе разрабатываем дизайн, выбираем камни, определенные модели делаем в 3D, но все они впоследствии проходят ручную обработку. Мы любим то, что делаем, для нас это способ выразить себя, поделиться нашими мыслями с другими. Но при этом мы хотим дать возможность людям увидеть в украшениях что-то свое и дать им свои названия».
Большая часть украшений создается в единичном экземпляре и продается через Instagram. Некоторые из них доступны в магазине Laboratory на улице Ленина и Bulthaup на Большой Конюшенной. Цена на серьги, кулоны и кольца варьируется от 5000 до 30 000 рублей — в зависимости материала и сложности работы.
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