Bvlgari представили новые часы Serpenti Seduttori

Змея — главный символ римского бренда — вдохновила дизайнеров на создание новой коллекции, Serpenti Seduttori. Ее дополняют три модели — выполненные из нержавеющей стали или нержавеющей стали и розового золота, как с инкрустацией бриллиантами, так и в более скромной версии без них.

С дизайнерской точки зрения, коллекция беспрецедентна и представляет собой новую главу в летописи часов Serpenti. Корпус новых Seduttori, имеющий характерную каплевидную форму, стал более элегантным и тонким, чем когда-либо. Его венчает кабошон из драгоценного камня, уставленный в корректирующую головку, — это очевидный намек на дизайнерские коды Bvlgari. Для коллекции также придумали мягкий браслет нового дизайна с шестигранными звеньями, которые напоминают о классическом мотиве коллекции Serpenti — стилизованных чешуйках змеиной кожи.