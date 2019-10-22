Часы Serpenti Seduttori итальянский ювелирный дом Bvlgari показал на выставке Baseworld 2019. Новые повседневные Serpenti, одновременно гламурные и универсальные, призваны напоминать о радостных событиях и «золотых» моментах жизни.
Bvlgari представили новые часы Serpenti Seduttori
Змея — главный символ римского бренда — вдохновила дизайнеров на создание новой коллекции, Serpenti Seduttori. Ее дополняют три модели — выполненные из нержавеющей стали или нержавеющей стали и розового золота, как с инкрустацией бриллиантами, так и в более скромной версии без них.
С дизайнерской точки зрения, коллекция беспрецедентна и представляет собой новую главу в летописи часов Serpenti. Корпус новых Seduttori, имеющий характерную каплевидную форму, стал более элегантным и тонким, чем когда-либо. Его венчает кабошон из драгоценного камня, уставленный в корректирующую головку, — это очевидный намек на дизайнерские коды Bvlgari. Для коллекции также придумали мягкий браслет нового дизайна с шестигранными звеньями, которые напоминают о классическом мотиве коллекции Serpenti — стилизованных чешуйках змеиной кожи.
Часы выпускаются с корпусом на 32 или 33 мм, с прецизионным кварцевым механизмом и в различных вариантах оформления — россыпь ограненных вручную бриллиантов, посеребренный циферблат, кабошон из розового рубеллита. А еще они водостойкие — до 30 метров.
Впервые серию часов Serpenti мир увидел в 1948 году. Первые модели выполнялись с использованием фирменной техники tuboglas или из сетчатого золота, обхватывающего запястье. Корпус часов и циферблат, чаще всего квадратный или прямоугольный, располагался на конце браслета, напоминая голову таинственной змеи.
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