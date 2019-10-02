Часовой бренд Rado представил новые женские модели DiaMaster Diamonds

В новой коллекции часов две модели: DiaMaster Ceramos, а также DiaMaster Moonphase.

Юлия Пересильд в модели DiaMaster Moonphase

Первая модель DiaMaster выполнена из фирменного материала Ceramos цвета розового золота, он на 90% состоит из высокотехнологичной керамики и на 10% из металлического сплава. Корпус всего 5,3 мм толщиной и диаметром 38 мм. Циферблат украшен 48 бриллиантами Top Wesselton, что с номенклатуры обозначения цвета бриллиантов переводится как «почти бесцветный». Ремешок выполнен из натуральной кожи с перламутровым тиснением. Сочетание материалов, а также высококачественный швейцарский кварцевый механизм делают эти часы желанными для многих ценителей женственного силуэта с мужским характером.

DiaMaster Ceramos

DiaMaster Ceramos

В дополнение к моделям из материала Ceramos в коллекции DiaMaster представлены абсолютно новые часы DiaMaster Moonphase. Названы они так не случайно, ведь в часах есть одно из самых красивых часовых усложнений — указателем фазы Луны. Корпус моделей Moonphase выполнен из инновационной плазменной высокотехнологичной керамики. Перламутровый циферблат украшен 21 бриллиантом Top Wesselton. Он стал центральным элементом модели и прекрасным обрамлением индикатора лунных фаз. Система Rado EasyClip позволяет легко и быстро заменить кожаный ремешок и придать часам индивидуальный внешний вид.