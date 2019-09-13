Hublot выпустили лимитированную коллекцию в честь 90-летия Scuderia Ferrari

Швейцарский бренд поздравил своего партнера — величайшую гоночную команду всех времен Scuderia Ferrari — лимитированным выпуском специальных часов из коллекции Big Bang. В коллекцию вошли три модификации по 90 экземпляров каждая.

Модель Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary, разработанная совместно с дизайнерским центром Ferrari, отражает историю развития технологий великой команды и полностью соответствует девизу компании Hublot: The Art of Fusion. Когда-то генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе объяснил его так: «Мы, как современные алхимики, благодаря непрерывной работе нашего отдела исследований и разработок смешиваем разные стили, суперсовременные материалы и традиционные часовые техники». Залог побед и успеха Hublot и Ferrari — инновации и технологии. Этот принцип разделяют оба бренда-партнера. Именно поэтому в каждой из моделей часов обыграны те или иные технологические достижения, разных этапов развития «Конюшни Феррари».

Все модели имеют 45-миллиметровый корпус, в который установлен мануфактурный механизм хронографа UNICO HUB1241 с 72-часовым запасом хода. Безель во всех трех версиях выполнен из карбоно-керамики — он идет на изготовление тормозных дисков для Формулы 1.