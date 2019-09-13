Hublot выпустили лимитированную коллекцию в честь 90-летия Scuderia Ferrari
Швейцарский бренд поздравил своего партнера — величайшую гоночную команду всех времен Scuderia Ferrari — лимитированным выпуском специальных часов из коллекции Big Bang. В коллекцию вошли три модификации по 90 экземпляров каждая.
Модель Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary, разработанная совместно с дизайнерским центром Ferrari, отражает историю развития технологий великой команды и полностью соответствует девизу компании Hublot: The Art of Fusion. Когда-то генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе объяснил его так: «Мы, как современные алхимики, благодаря непрерывной работе нашего отдела исследований и разработок смешиваем разные стили, суперсовременные материалы и традиционные часовые техники». Залог побед и успеха Hublot и Ferrari — инновации и технологии. Этот принцип разделяют оба бренда-партнера. Именно поэтому в каждой из моделей часов обыграны те или иные технологические достижения, разных этапов развития «Конюшни Феррари».
Все модели имеют 45-миллиметровый корпус, в который установлен мануфактурный механизм хронографа UNICO HUB1241 с 72-часовым запасом хода. Безель во всех трех версиях выполнен из карбоно-керамики — он идет на изготовление тормозных дисков для Формулы 1.
Первая модель вдохновлена ранними годами Scuderia Ferrari. Ее корпус выполнен из матовой платины, напоминая о приборных панелях, перфорированный ремешок сделан из кожи пекари — ею были отделаны сиденья первых гоночных болидов. Циферблат стилизован под спидометр. Здесь доминирует желтый цвет в честь герба команды: вздыбленного жеребца на желтом геральдическом щите.
Материал корпуса второй модели — 3D-карбон, ремешок изготовлен из огнеупорного синтетического волокна Nomex. Оно идет на комбинезоны гонщиков. Сочетание черного и красного – отсылка к нынешним цветам команды в Формуле 1.
Сапфировое стекло корпуса и кевларовый ремешок третьей модели символизируют современные технологии.
Команда Scuderia Ferrari появилась на свет 16 ноября 1929 года в городе Модена. Ее дебют состоялся в 1930 году в знаменитой гонке Mille Miglia. С 1947 года Scuderia Ferrari стала самой успешной командой в истории гонок. Из почти тысячи участий в Гран-При Формулы 1, скудерия побеждала 237 раз. Ferrari завоевала 16 наград как конструктор и еще 15 титулов записали на свой счет пилоты команды.
Партнерство Hublot и Ferrari началось в 2011, и с тех пор они объединяют лучшие технологии часового дела и автомобильной промышленности, создавая уникальные инновационные часы.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.